  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    В Україні не буде спалаху коронавіруса після голосування на місцевих виборах – Рубан

    • Розсилка
    На виборах мають дотримуватися трьох речей: обмеженого спілкування, провітрювання приміщень та дотримання санітарних правил, - Рубан - В Україні не буде спалаху коронавіруса після голосування на місцевих виборах – Рубан
    На виборах мають дотримуватися трьох речей: обмеженого спілкування, провітрювання приміщень та дотримання санітарних правил, - Рубан

    До спалаху призводить довготривале спілкування в організованих колективах, а на виборах такого не буде, - санітарний лікар Києва

    В Україні не буде спалаху коронавіруса після проведення місцевих виборів. Про це сказав голова Держспоживслужби Києва Олег Рубан у коментарі РБК-Україна.

    Рубан зазначив, що до спалаху призводить довготривале спілкування в організованих колективах, а на виборах такого не буде.

    «Вибори – це той захід, де спалаху не буде. Тому що до спалаху призводить довготривале спілкування в організованих колективах, понад 15 осіб. Під час виборів такого спілкування немає», – зазначив голова Держпродспоживслужби Києва.

    Чиновник додав, що на виборах мають дотримуватися трьох речей: обмеженого спілкування, провітрювання приміщень та дотримання санітарних правил.

    «Якщо комісія сидить, дотримується масочного режиму, приміщення провітрюється, але загальне якесь спілкування у приміщеннях без вентиляції, то це стовідсоткове інфікування», – каже Рубан.

    Нагадаємо, 14 вересня Кабмін затвердив правила голосування на місцевих виборах під час карантину.

    Як повідомлялося,  на Київщині зафіксовано аномальну кількість охочих змінити виборчу адресу.

    Також в Україні виборчу адресу змінили 1,6% людей з тих, хто міг би це зробити.

      Кабмін вибори чиновник коронавірус
      Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
      Читайте також:
      Коментарі ()
      1000 символів залишилось
      НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

      Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies