В Україні не буде спалаху коронавіруса після голосування на місцевих виборах – Рубан



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На виборах мають дотримуватися трьох речей: обмеженого спілкування, провітрювання приміщень та дотримання санітарних правил, - Рубан

До спалаху призводить довготривале спілкування в організованих колективах, а на виборах такого не буде, - санітарний лікар Києва

В Україні не буде спалаху коронавіруса після проведення місцевих виборів. Про це сказав голова Держспоживслужби Києва Олег Рубан у коментарі РБК-Україна.

Рубан зазначив, що до спалаху призводить довготривале спілкування в організованих колективах, а на виборах такого не буде.

«Вибори – це той захід, де спалаху не буде. Тому що до спалаху призводить довготривале спілкування в організованих колективах, понад 15 осіб. Під час виборів такого спілкування немає», – зазначив голова Держпродспоживслужби Києва.

Чиновник додав, що на виборах мають дотримуватися трьох речей: обмеженого спілкування, провітрювання приміщень та дотримання санітарних правил.

«Якщо комісія сидить, дотримується масочного режиму, приміщення провітрюється, але загальне якесь спілкування у приміщеннях без вентиляції, то це стовідсоткове інфікування», – каже Рубан.

Нагадаємо, 14 вересня Кабмін затвердив правила голосування на місцевих виборах під час карантину.

Як повідомлялося, на Київщині зафіксовано аномальну кількість охочих змінити виборчу адресу.

Також в Україні виборчу адресу змінили 1,6% людей з тих, хто міг би це зробити.