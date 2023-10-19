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На Київщині чоловік на вокзалі ледь не зарізав пасажира

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
На Київщині чоловік на вокзалі ледь не зарізав пасажира
фото: скрін із відео

Поліцейські затримали зловмисника та помістили до ізолятора тимчасового тримання

У Фастові на Київщині між двома чоловіка на вокзалі виник конфлікт, під час якого один ледь не зарізав іншого. Про це повідомляє поліція області.

«За попередньою інформацією, 18 жовтня у приміщенні залізничного вокзалу станції Фастів між чоловіками виник конфлікт. 52-річний безхатько схопив ніж та вдарив ним свого опонента. 57-річного потерпілого доставлено до місцевої лікарні», – йдеться в повідомленні.

Поліцейські затримали зловмисника та помістили до ізолятора тимчасового тримання.

За фактом замаху на умисне вбивство відкрито кримінальне провадження, а затриманому повідомили про підозру. Чоловікові загрожує до 15 років позбавлення волі.

Раніше повідомлялося, що у Києві 26-річний чоловік під час сварки двічі вдарив ножем у шию батька, а також завдав тілесних ушкоджень своїй матері, яка була у квартирі та намагалась заспокоїти сина. 

Теги: вокзал Київщина

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