Головна Світ Політика
search button user button menu button

Син депутата Держдуми Росії зарізав хлопця, – ЗМІ (відео)

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Син депутата Держдуми Росії зарізав хлопця, – ЗМІ (відео)
Син депутата РФ Іванюженкова вже потрапляв у зведення кримінальних новин
фото з відкритих джерел

Артем Іванюженков з місця злочину втік

У Росії син депутата Держдуми і хокеїст «Сочі» Артем Іванюженков зарізав хлопця. Відомо, що злочин він скоїв в одному з кафе Підмосков'я. Про це повідомляють російські ЗМІ.

За даними ЗМІ, загиблий є 23-річним уродженцем Пензенської області. Уточнюється, що раніше він не був знайомий із хокеїстом Артемом Іванюженковим.

Було встановлено, що загиблий перебував у гриль-барі в ніч проти 12 березня 2023 року разом зі своїми друзями. До цього ж кафе прийшов і син депутата Держдуми зі своєю компанією. 

Як розповідають росЗМІ, під ранок між гостями закладу спалахнув конфлікт. Іванюженков схопив ножа та завдав смертельного удару хлопцеві у груди.

Відомо, що Євген навіть встиг здійснити дзвінок до екстрених служб. Він повідомив, що зазнав поранення в кафе. Через 20 хвилин він помер.

Свідки зазначають, що саме Артем завдав ножового поранення хлопцеві. Слідчі затримали компанію сина депутата Бориса Іванюженкова. Сам же хокеїст втік з місця злочину. З його родичами велися переговори, щоб підозрюваний з'явився до відділку поліції добровільно.

У мережу потім виклали відео. На ньому можна побачити перші хвилини після смертельної бійки. Друзі пораненого Євгена намагалися самотужки доставити його до лікарні у Подольську. На жаль, медикам залишилося лише констатувати смерть.

Раніше, у липні 2020 року, син депутата Іванюженкова вже потрапляв у зведення кримінальних новин. Тоді повідомлялося, що, перебуваючи за кермом автомобіля BMW X6, він на смерть збив велосипедиста ввечері у Подільську. Після цього молодій людині стало погано, коли його везли на медичний огляд. Однак алкоголь у його крові не виявили.

До цього, 2016 року, також сталася ДТП за участю сина депутата Іванюженкова. Тоді під колесами автомобіля опинилися двоє людей, проте за кермом у цей час був старший брат Артема.

До слова, у Києві затримали чоловіка, який може бути причетний до спроби вбивства водія маршрутки. Він кілька разів вдарив ножем потерпілого, а потім забрав із салону автотранспорту гроші та втік.

Теги: гроші алкоголь смерть злочин BMW X6 поранення переговори відео конфлікт

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Трамп оскандалився новою заявою про Путіна та окупацію України
Трамп оскандалився новою заявою про Путіна та окупацію України
8 березня, 20:56
Вулиці Владивостока затопило окропом
Як не пожежа, то потоп: російське місто залило гарячою водою (відео)
7 березня, 07:53
Путіністка Распутіна пропонує страчувати тих, хто не згоден з війною проти України
Путіністка Распутіна пропонує страчувати тих, хто не згоден з війною проти України
5 березня, 23:25
Росіяни намалювали свій триколор на відомій статуї
Росіяни спаплюжили найвідомішу пам'ятку у Копенгагені (фото)
2 березня, 17:57
За даними The New York Times російські командири знали про сексуалізовані злочини своїх солдат і заохочували їх
Генсек ООН: Всі факти сексуалізованих злочинів армії РФ в Україні задокументовані
27 лютого, 15:49
Пропагандисти заявили, що причиною вибуху став обстріл Збройних сил України
У центрі окупованого Донецька пролунав вибух, горить будівля прокуратури
19 лютого, 15:58
Минулої доби ворог вів вогонь по щонайменше 10 населених пунктах Харківщини
Евакуація на Херсонщині, ЗСУ відбили ворожі атаки на Луганщині. Ситуація в регіонах 13 лютого
13 лютого, 10:20
Влучними пострілами ЗСУ знищують окупантів у полях, посадках, окопах
Артилеристи показали, як філігранно знищують росіян (відео)
13 лютого, 09:15
Що буде з курсом долара в Україні: експерт дав прогноз на тиждень
Що буде з курсом долара в Україні: експерт дав прогноз на тиждень
13 лютого, 07:16

Політика

Син депутата Держдуми Росії зарізав хлопця, – ЗМІ (відео)
Син депутата Держдуми Росії зарізав хлопця, – ЗМІ (відео)
Молдова не впустила «вагнерівця» напередодні проросійських акцій (фото)
Молдова не впустила «вагнерівця» напередодні проросійських акцій (фото)
Слова і діла Рафаеля Гроссі. Кому служить гендиректор МАГАТЕ?
Слова і діла Рафаеля Гроссі. Кому служить гендиректор МАГАТЕ?
Через мобілізацію російська еліта ізолюється від населення – британська розвідка
Через мобілізацію російська еліта ізолюється від населення – британська розвідка
У Празі проросійські демонстранти намагалися зірвати український прапор
У Празі проросійські демонстранти намагалися зірвати український прапор
Прикордонники Білорусі скаржаться на українських колег через повішений манекен (відео)
Прикордонники Білорусі скаржаться на українських колег через повішений манекен (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
47K
Патріарх Кирило визнав своєю Московську церкву в Україні
30K
Лукашенко «вистрілив собі у ногу». Що відбувається у Білорусі
25K
«Це був важкий день»: Медведчук розповів, хто його затримав
15K
Ядерний бомбардувальник США пролетів уздовж кордону Росії: подробиці
13K
Ревізія мощей у Лаврі та втрата Путіним інформконтролю: головне за ніч
9544
12 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Сирський із Бахмута: контрнаступ не за горами
Вчора, 11:16
«Він мою дитину зберіг»: останні спогади про Героя України Да Вінчі (фото)
10 березня, 21:02
Земельний скандал у столиці: НАБУ оголосило підозру нардепу
10 березня, 17:41
Угруповання Вагнера практично більше не існує – спікер ЗСУ
10 березня, 16:22
Зеленський призначив нового заступника командувача Нацгвардії
9 березня, 20:57
Столиця відновлює теплопостачання після атаки РФ: 300 будинків вже з опаленням
9 березня, 15:44

Прес-релізи

В Україні назвали телеграм-канал, що за рік війни жодного разу не поширював проросійську пропаганду
В Україні назвали телеграм-канал, що за рік війни жодного разу не поширював проросійську пропаганду
7 березня, 16:29
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту