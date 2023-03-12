Син депутата Держдуми Росії зарізав хлопця, – ЗМІ (відео)

Артем Іванюженков з місця злочину втік

У Росії син депутата Держдуми і хокеїст «Сочі» Артем Іванюженков зарізав хлопця. Відомо, що злочин він скоїв в одному з кафе Підмосков'я. Про це повідомляють російські ЗМІ.

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За даними ЗМІ, загиблий є 23-річним уродженцем Пензенської області. Уточнюється, що раніше він не був знайомий із хокеїстом Артемом Іванюженковим.

Було встановлено, що загиблий перебував у гриль-барі в ніч проти 12 березня 2023 року разом зі своїми друзями. До цього ж кафе прийшов і син депутата Держдуми зі своєю компанією.

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Як розповідають росЗМІ, під ранок між гостями закладу спалахнув конфлікт. Іванюженков схопив ножа та завдав смертельного удару хлопцеві у груди.

Відомо, що Євген навіть встиг здійснити дзвінок до екстрених служб. Він повідомив, що зазнав поранення в кафе. Через 20 хвилин він помер.

Свідки зазначають, що саме Артем завдав ножового поранення хлопцеві. Слідчі затримали компанію сина депутата Бориса Іванюженкова. Сам же хокеїст втік з місця злочину. З його родичами велися переговори, щоб підозрюваний з'явився до відділку поліції добровільно.

У мережу потім виклали відео. На ньому можна побачити перші хвилини після смертельної бійки. Друзі пораненого Євгена намагалися самотужки доставити його до лікарні у Подольську. На жаль, медикам залишилося лише констатувати смерть.

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Раніше, у липні 2020 року, син депутата Іванюженкова вже потрапляв у зведення кримінальних новин. Тоді повідомлялося, що, перебуваючи за кермом автомобіля BMW X6, він на смерть збив велосипедиста ввечері у Подільську. Після цього молодій людині стало погано, коли його везли на медичний огляд. Однак алкоголь у його крові не виявили.

До цього, 2016 року, також сталася ДТП за участю сина депутата Іванюженкова. Тоді під колесами автомобіля опинилися двоє людей, проте за кермом у цей час був старший брат Артема.

До слова, у Києві затримали чоловіка, який може бути причетний до спроби вбивства водія маршрутки. Він кілька разів вдарив ножем потерпілого, а потім забрав із салону автотранспорту гроші та втік.