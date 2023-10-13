У Франції 20-річний чеченець зарізав вчительку (відео)

Хлопець зайшов до школи з ножем, а під час нападу щонайменше один раз вигукнув «Аллаху Акбар»

Сьогодні, 13 жовтня, близько 11 години в середній школі Гамбетта в Аррасі хлопець напав з ножем на людей. Внаслідок інциденту загинула вчителька, ще двоє людей отримали поранення. Про це повідомляє BFMTV.

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Ймовірний виконавець нападу – 20-річний чеченець, уродженець Росії.

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Як зазначають очевидці, хлопець зайшов до школи з ножем, а під час нападу щонайменше один раз вигукнув «Аллаху акбар».

Наразі правоохоронці затримали зловмисника. Його молодшого брата також заарештовано біля іншої школи.

Згідно з інформацією BFMTV, Національна антитерористична прокуратура взяла на себе відповідальність і відкрила розслідування за пунктами «вбивства щодо терористичної організації», «замаху на вбивство щодо терористичної організації» та «об’єднання терористів» з метою підготовки злочинів проти людей.

Розслідування було доручено антитерористичному підуправлінню Національного директорату судової поліції (SDAT), координаційній службі, Національному директорату судової поліції (DNPJ) і Генеральному директорату внутрішньої безпеки (DGSI).

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Охоронцю також надали невідкладну допомогу після нападу. Він отримав кілька ножових поранень, натомість іншому вчителю надали невідкладну допомогу. Серед старшокласників ніхто не постраждав.

Як стало відомо, президент Франції Еммануель Макрон планує відвідати місце інцеденту. Його супроводжуватимуть міністр національної освіти Габріель Аттал і міністр внутрішніх справ Жеральд Дарманін. Зокрема, прем'єр-міністр Елізабет Борн, скасувала поїздку до Орлеана перед Intercommunalités de France, щоб повернутися до Парижа.

Нагадаємо, у Парижі 12 жовтня заборонили дві демонстрації на підтримку палестинців через побоювання заворушень. Французька поліція застосувала сльозогінний газ і водомети, щоб розігнати заборонений мітинг на підтримку палестинського народу.