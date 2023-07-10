У Києві чоловік зарізав власного батька

Потерпілий загинув на місці

У Києві 26-річний чоловік під час сварки двічі вдарив ножем у шию батька, а також завдав тілесних ушкоджень своїй матері, яка була у квартирі та намагалась заспокоїти сина. Ситуація трапилася на вулиці Пантелеймона Куліша. Про це повідомляє пресслужба МВС України.

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«Батько почав сварити сина через його асоціальний спосіб життя, натомість чоловік схопив зі столу кухонний ніж та двічі вдарив ним родича в шию. Від отриманих травм потерпілий помер на місці. Порушник також завдавав тілесних ушкоджень матері, яка намагалась втрутитись у конфлікт та втік із дому, викинувши знаряддя злочину у ванну», – розповів начальник слідчого відділення Дніпровського управління поліції Валерій Джус.

Зловмисника неподалік від місця скоєння злочину розшукали патрульні поліцейські, які оперативно відпрацювали отримане орієнтування.

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Наразі затриманому повідомлено про підозру у вчиненні злочину та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. За вбивство підозрюваному, який нещодавно вийшов із в’язниці, загрожує до 15 років позбавлення волі.

До слова, у суботу, 8 липня, сталася смертельна аварія на північно-східному об'їзді столиці – у Бориспільському районі Київської області. Водій легковика зіткнувся з вантажівкою.