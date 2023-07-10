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У Києві чоловік зарізав власного батька

Євгеній Гладун
glavcom.ua
У Києві чоловік зарізав власного батька
Зловмисника неподалік від місця скоєння злочину розшукали патрульні
Фото: mvs.gov.ua

Потерпілий загинув на місці

У Києві 26-річний чоловік під час сварки двічі вдарив ножем у шию батька, а також завдав тілесних ушкоджень своїй матері, яка була у квартирі та намагалась заспокоїти сина. Ситуація трапилася на вулиці Пантелеймона Куліша. Про це повідомляє пресслужба МВС України.

«Батько почав сварити сина через його асоціальний спосіб життя, натомість чоловік схопив зі столу кухонний ніж та двічі вдарив ним родича в шию. Від отриманих травм потерпілий помер на місці. Порушник також завдавав тілесних ушкоджень матері, яка намагалась втрутитись у конфлікт та втік із дому, викинувши знаряддя злочину у ванну», – розповів начальник слідчого відділення Дніпровського управління поліції Валерій Джус.

Зловмисника неподалік від місця скоєння злочину розшукали патрульні поліцейські, які оперативно відпрацювали отримане орієнтування.

Наразі затриманому повідомлено про підозру у вчиненні злочину та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. За вбивство підозрюваному, який нещодавно вийшов із в’язниці, загрожує до 15 років позбавлення волі.

До слова, у суботу, 8 липня, сталася смертельна аварія на північно-східному об'їзді столиці – у Бориспільському районі Київської області. Водій легковика зіткнувся з вантажівкою.

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Теги: МВС Київ кримінал вбивство поліція відео

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