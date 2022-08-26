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На Київщині чоловік розстріляв державний прапор і хотів себе підірвати (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
На Київщині чоловік розстріляв державний прапор і хотів себе підірвати (фото)
За наругу над державними символами, незаконне поводження зі зброєю зловмиснику загрожує до семи років тюрми
фото: Андрій Нєбитов/Телеграм

У правопорушника вилучили зброю, набої та гранату Ф-1

В Обухівському районі Київщини правоохоронці затримали чоловіка напідпитку, який розстріляв державний прапор України і погрожував поліцейським гранатою. Про це повідомив начальник головного управління Нацполіції у Київській області Андрій Нєбитов.

«Розстріляв державний прапор України та погрожував поліцейським гранатою. Цього 30-річного лиходія ми затримали цієї ночі на Обухівщині. Спочатку зловмисник відкрив стрілянину з рушниці по українському стягу, коли ж на місце прибув наряд, схопив в руку гранату і грозився підірвати правоохоронців та себе», - зазначається у повідомленні.

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Працівники Васильківської поліції затримали чоловіка. Він перебував у стані алкогольного сп’яніння. Поліцейські вилучили у чоловіка зброю, набої до неї та гранату Ф-1 та помістили під варту. Тепер йому загрожує до 7 років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Київщині ЗСУ виявили схрон рашистів зі зброєю та боєприпасами.

Теги: Київщина зброя поліція прапор

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