На Київщині чоловік встромив ножа у свого брата

Поліцейські вилучили ніж як речовий доказ

Між родичами виникла сварка під час вживання спиртних напоїв

У місті Славутич Київської області поліцейські затримали чоловіка за нанесення ножового поранення родичу.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Про те, що у під’їзді будинку лежить непритомний чоловік, до поліції повідомила місцева мешканка. На місце події прибули наряд реагування патрульної поліції та слідчо-оперативна група місцевого відділу поліції.

Під час проведення першочергових заходів поліцейські оперативно встановили обставини вчинення злочину.

Як з’ясувалось, напередодні за місцем проживання 30-річний потерпілий вживав спиртні напої разом зі своїм братом. Між родичами виникла сварка, під час якої 36-річний чоловік наніс ножове поранення. Потерпілий вибіг у під’їзд та знепритомнів, де його згодом й виявила сусідка.

Працівники поліції затримали зловмисника у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.

За даним фактом відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

За процесуальним керівництвом прокуратури затриманому повідомлено про підозру та направлено клопотання до суду про обрання запобіжного заходу.

За скоєне йому загрожує ув’язнення на строк від п'яти до восьми років.

Як повідомлялося, нещодавно у приміщенні кафе на вулиці Кибальчича у Дніпровському районі Києва стався конфлікт між двома чоловіками, під час якого один вдарив ножем іншого.