В одному з київських кафе сталася різанина (фото)

Правоохоронці затримали чоловіка за ножове поранення киянина

У приміщенні кафе на вулиці Кибальчича у Дніпровському районі Києва стався конфлікт між двома чоловіками, під час якого один вдарив ножем іншого

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Так, на спецлінію 102 надійшло повідомлення про ножове поранення 39-річного чоловіка. Потерпілого госпіталізовано до лікарняного закладу, а на адресу виїхала слідчо-оперативна група.

Правоохоронці встановили, що в кафе між двома чоловіками виник конфлікт. Під час інциденту один вдарив іншого ножем в живіт. 52-річного правопорушника поліцейські затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, а також вилучили у нього ніж та направили на проведення експертного дослідження.

Слідчим відділом Дніпровського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

Затриманому повідомлено про підозру за скоєння кримінального правопорушення.

Нагадаємо, 8 грудня поблизу зі входом до станції метро «Майдан Незалежності» сталася бійка. Один із її учасників отримав ножове поранення в живіт, від якого помер.