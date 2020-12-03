На Оболоні шестеро хлопців жорстоко побили чоловіка за зауваження

Поліція розшукує нападників

У середу, 2 грудня, близько 21:45 біля магазину «Фора» на Героїв Дніпра, 75 в Оболонському районі Києва сталася масова бійка.

Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.

Шестеро осіб побили 35-річного чоловіка та забризкали йому очі газом із балончика. Потерпілий чоловік був весь у крові. На місце очевидці викликали швидку допомогу.

За попередніми даними, причиною бійки стало те, що потерпілий зробив зауваження хлопцям, які слухали музику із ненормативною лексикою.

Наразі нападників розшукує поліція.

Нагадаємо, колишнього політв'язня Володимира Балуха побили 8 вересня вночі у столичному Гідропарку.

18 вересня поліція затримала підозрюваного у нанесенні тілесних ушкоджень колишньому в’язню Кремля. Нападником виявися житель столиці 1988 року народження.

19 вересня суд заарештував на два місяці підозрюваного у заподіянні тяжких травм Балуху.

Балух розповів, що чоловік напав на нього після зауваження через державну мову.