На Київщині цього року відкриють п’ять нових дитсадків (перелік)

У дитсадочках з'являться 700 нових місць для малечі

У 2022 році на Київщині планується відкриття п’яти нових дитячих садків. Про це сьогодні, 13 січня, розповів перший заступник голови Київської облдержадміністрації Дмитро Назаренко, інформує пресслужба ОДА.

«Створення нових закладів дошкільної освіти та модернізація вже існуючих – це пріоритети в розвитку Київщини. А в рамках «Великого будівництва» ми маємо можливість працювати в цьому напрямку набагато результативніше та щороку розширювати мережу наших дитсадків», – сказав Назаренко.

Таким чином, з'являться додаткові 700 місць для дітей.

На 2022 рік у пристоличному регіоні заплановане будівництво:

дитсадка у селі Бобриця.

дитсадка для дітей з обмеженими можливостями в місті Вишневе.

II корпусу дитсадка «Червона Шапочка» в селі Михайлівка-Рубежівка.

дитсадка в селі Святопетрівське.

дитсадка в селі Гатне.

Упродовж минулого року на Київщині запрацювали шість нових закладів дошкільної освіти.

Як повідомлялося, за сім років у Києві побудовано або повністю реконструйовано 12 шкіл та 36 дитячих садочків.

До слова, в 2021 році приймальні відділення опорних лікарень у Київській області отримали нове обладнання на загальну суму 41,7 млн грн.