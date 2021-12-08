Літній басейн і стадіон: на Оболоні оновили 40-річний дитсадок (фото)

Після капітального ремонту дитячий садок №661 не впізнати

Мер Києва Віталій Кличко відвідав повністю оновлений дитячий садок №661 на вулиці Прирічній в Оболонському районі. Це вже 35 з нових садочків, що відкрили за останніх кілька років у столиці. Про це повідомляє пресслужба міського голови.

«Ми продовжуємо вкладати кошти в найцінніше – в освіту та виховання наших дітей. І сьогодні презентуємо вже третій за цей рік новий дитячий садок у столиці. Усього протягом кількох останніх років ми збудували або повністю реконструювали 35 дошкільних закладів, – сказав мер. Оновлений садок уже працює. На сьогодні його відвідують 180 дітей. Потужність закладу – 14 груп, 250 місць. Будівля, зведена понад 40 років тому, була в аварійному стані. В 2018 році ми почали тут здійснювати роботи з капітального оновлення».

Зокрема, в закладі утеплили фасад, замінили вікна, відремонтували покрівлю, внутрішні приміщення: спортивну та музичну зали, харчоблок та пральню. Також встановили пожежну сигналізацію, збудували літній басейн, стадіон зі штучним покриттям, встановили нові дитячі ігрові майданчики, тіньові навіси, баскетбольний майданчик.

У дитячий садок закупили сучасні меблі, технологічне, ігрове, спортивне обладнання.

Також у дошкільному навчально-виховному закладі працюють три групи для дітей із затримкою психологічного розвитку.

Нагадаємо, раніше цього року в столиці відкрили новозбудований дитсадок на Троєщині та дитячий садок після капремонту (фактично новий) – в Дарницькому районі міста. А до кінця року планується відкрити ще один садок у Святошинському районі.

Відкрили у вересні і нову сучасну енергоефективну школу №22 в Солом’янському районі столиці. Також прибудували ще один навчальний корпус до гімназії у Голосіївському районі та здійснили реконструкцію старого приміщення. А до кінця року планується завершити надбудову поверху в школі також у Голосіївському районі міста.

За сім останніх років фінансування освітньої сфери зросло у понад 5 разів – із 5 млрд грн у 2014 році до понад 26 млрд у 2021-му. На наступний рік місто планує виділити також рекордну суму – понад 26 млрд грн.