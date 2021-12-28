У дитсадку на Харківщині отруїлися діти
У дитячому садку вживають комплексні протиепідемічні заходи
У Чугуївському районі Харківської області отруїлося п'ятеро вихованців дитсадка. Про це повідомляє Харківський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України.
У вихованців дитсадка Новопокровська зафіксували слабкість, високу температуру, рідкі випорожнення, блювоту. Дітей із такими симптомами госпіталізували від 24 до 28 грудня.
У них діагностували гастроентероколіт. Також лікарі не виключають коронавірус.
Зазначається, що у дитячому садку вживають комплексні протиепідемічні заходи:
- епідеміологічне розслідування та санітарно-епідеміологічне обстеження;
- заключна дезінфекція у приміщеннях із застосуванням дезінфекційних засобів;
- відбір проб питної води, добових проб готових страв та змивів з об’єктів навколишнього середовища;
- бактеріологічне обстеження контактних;
- організовано активне медичне спостереження за контактними;
- проведена санітарно-роз’яснювальна робота щодо профілактики гострих кишкових інфекцій.
Протиепідемічні заходи та лабораторні дослідження тривають, наголосили у центрі.
До слова, київську гімназію, де отруїлися майже дві сотні дітей, оштрафували на 36 тисяч гривень.
Як повідомлялося раніше, у садочку Запорізької області масово отруїлися діти: четверо в лікарні.
Нагадаємо, у школі на Хмельниччині отруїлися діти.