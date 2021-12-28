У дитсадку на Харківщині отруїлися діти

У дитячому садку вживають комплексні протиепідемічні заходи

У Чугуївському районі Харківської області отруїлося п'ятеро вихованців дитсадка. Про це повідомляє Харківський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України.

У вихованців дитсадка Новопокровська зафіксували слабкість, високу температуру, рідкі випорожнення, блювоту. Дітей із такими симптомами госпіталізували від 24 до 28 грудня.

У них діагностували гастроентероколіт. Також лікарі не виключають коронавірус.

Зазначається, що у дитячому садку вживають комплексні протиепідемічні заходи:

епідеміологічне розслідування та санітарно-епідеміологічне обстеження;

заключна дезінфекція у приміщеннях із застосуванням дезінфекційних засобів;

відбір проб питної води, добових проб готових страв та змивів з об’єктів навколишнього середовища;

бактеріологічне обстеження контактних;

організовано активне медичне спостереження за контактними;

проведена санітарно-роз’яснювальна робота щодо профілактики гострих кишкових інфекцій.

Протиепідемічні заходи та лабораторні дослідження тривають, наголосили у центрі.

До слова, київську гімназію, де отруїлися майже дві сотні дітей, оштрафували на 36 тисяч гривень.

Як повідомлялося раніше, у садочку Запорізької області масово отруїлися діти: четверо в лікарні.

Нагадаємо, у школі на Хмельниччині отруїлися діти.