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    У дитсадку на Харківщині отруїлися діти

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    П'ятеро дітей після отруєння госпіталізували - У дитсадку на Харківщині отруїлися діти
    П'ятеро дітей після отруєння госпіталізували
    фото ілюстративне з відкритих джерел

    У дитячому садку вживають комплексні протиепідемічні заходи

    У Чугуївському районі Харківської області отруїлося п'ятеро вихованців дитсадка. Про це повідомляє Харківський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України.

    У вихованців дитсадка Новопокровська зафіксували слабкість, високу температуру, рідкі випорожнення, блювоту. Дітей із такими симптомами госпіталізували від 24 до 28 грудня.

    У них діагностували гастроентероколіт. Також лікарі не виключають коронавірус.

    Зазначається, що у дитячому садку вживають комплексні протиепідемічні заходи:

    • епідеміологічне розслідування та санітарно-епідеміологічне обстеження;
    • заключна дезінфекція у приміщеннях із застосуванням дезінфекційних засобів;
    • відбір проб питної води, добових проб готових страв та змивів з об’єктів навколишнього середовища;
    • бактеріологічне обстеження контактних;
    • організовано активне медичне спостереження за контактними;
    • проведена санітарно-роз’яснювальна робота щодо профілактики гострих кишкових інфекцій.

    Протиепідемічні заходи та лабораторні дослідження тривають, наголосили у центрі.

    До слова, київську гімназію, де отруїлися майже дві сотні дітей, оштрафували на 36 тисяч гривень.

    Як повідомлялося раніше, у садочку Запорізької області масово отруїлися діти: четверо в лікарні.

    Нагадаємо, у школі на Хмельниччині отруїлися діти.

    Теги: здоров'я діти отруєння лікарня дитячий садок коронавірус дезінфекція
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    У дитсадку на Харківщині отруїлися діти