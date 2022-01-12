Опорні лікарні Київщини отримали нове обладнання на 42 млн грн

Техніку закупили для 12 лікарень

У 2021 році приймальні відділення опорних лікарень у Київській області отримали нове обладнання на загальну суму 41,7 млн грн. Про це повідомив перший заступник голови Київської обласної державної адміністрації Дмитро Назаренко, інформує пресслужба ОДА.

«Якісне обладнання дозволяє лікарям проводити діагностику набагато швидше та ефективніше. Упродовж 2021 року завдяки «Великому будівництву» нам вдалось забезпечити приймальні відділення наших опорних медзакладів всім необхідним. Вдосконалювати медичну сферу в області будемо продовжувати», – додав Назаренко.

Відтак техніку закупили для:

Броварської,

Макарівської,

Обухівської,

Переяславської,

Боярської багатопрофільних лікарень,

Іванківської,

Фастівської,

Тетіївської,

Вишгородської,

Миронівської лікарень,

Ірпінської центральної міської,

Білоцерківської міської лікарні №2.

Серед обладнання:

дефібрилятори,

аналізатори сечі,

монітори пацієнтів,

функціональні електричні медичні ліжка,

рентген-апарати,

кріогенні газифікатори,

кисневі станції.

Як повідомлялося, в Київській області від початку епідемії зафіксовано понад 187 тис. випадків захворювання на Covid-19. За добу 11 січня було виявлено 266 хворих.

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