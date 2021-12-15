Кличко назвав кількість вільних місць у столичних дитсадках

Черга в електронній системі – 1,7 тис. дітей киян

За сім років у Києві побудовано або повністю реконструйовано 12 шкіл та 36 дитячих садочків. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив під час звіту про роботу за 2021 рік.

«Створили майже 19 тисяч місць у садках. Тільки цього року – 1,9 тис. місць. Сьогодні черга в електронній системі – 1,7 тис. дітей киян. А вільних місць у дитсадках – 6,7 тисяч. Чому так? Я вже говорив про це, але поясню ще раз. Бо деяких батьків не влаштовують наявні садки – за місцем розташування чи з інших причин. І вони очікують, коли з’являться місця у тих закладах, куди їм зручніше водити дітей, чи які їм більше подобаються», – сказав Кличко.

Він повідомив, що цього року в столиці відкрили нову сучасну енергоефективну школу №22 в Солом’янському районі на 720 учнів. Також прибудували ще один навчальний корпус до гімназії №59 у Голосіївському районі та здійснили реконструкцію старого приміщення. Це дозволило збільшити потужність школи на 500 місць. Завершується надбудова поверху в школі №179 у Голосіївському районі.

«Цього року ми відкрили вже 3 дитячих садочки. Один новозбудований – на 260 місць – на Троєщині. Та два садка після реконструкції чи капітального ремонту. Це фактично нові дошкільні заклади в Оболонському та Дарницькому районах міста. Також днями відкриємо ще один садок – в Святошинському районі. Додатково відкрили і 20 груп у садочках, які працюють. Це – ще 370 місць, приблизно, як збудувати два садочки», – зазначив мер столиці.

Кличко нагадав, що, попри пандемію, місто не закривало дитсадки на карантин та заохочувало працівників дошкільних навчальних закладів вакцинуватися. І на сьогодні вакциновані 97% працівників садків та майже 98 % працівників шкіл. Нещеплені працівники поки відсторонені від роботи.

На сферу освіти столиця цього року традиційно спрямувала найбільше коштів із бюджету – 26 млрд грн. Наступного року Київ планує знову виділити рекордну суму на освіту – 26,4 млрд грн. Це – близько 40% від бюджету міста.

«Ми продовжимо виплачувати працівникам галузі всі можливі надбавки. На розвиток дошкільної освіти плануємо виділити понад 7 млрд грн. На будівництво нових садків і шкіл, реконструкцію та капітальні ремонти – понад 1,6 млрд грн. Наступного року плануємо завершити будівництво ще двох дитсадків та оновлення кількох садочків, розпочати будівництво двох нових шкіл – у Дарницькому та Деснянському районах», – наголосив Кличко.