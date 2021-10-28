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    Киянин через помсту підпалив та обстріляв авто знайомого (фото)

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    На лобовому склі автомобіля поліцейські виявили десять отворів від куль - Киянин через помсту підпалив та обстріляв авто знайомого (фото)
    На лобовому склі автомобіля поліцейські виявили десять отворів від куль
    Фото: Нацполіція

    Під час обшуку поліцейські виявили та вилучили в чоловка зброю та понад 400 набоїв різного калібру

    До Оболонського управління поліції надійшло повідомлення про підпал автомобіля «Шкода» на вулиці Академіка Навашина. Оперативний черговий негайно направив на місце події співробітників ДСНС, слідчо-оперативну групу та лікарів. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

    Під час відпрацювання місця події поліцейські попередньо встановили, що автомобіль загорівся внаслідок підпалу легкозаймистою речовиною. Окрім того, на лобовому склі поліцейські виявили 10 отворів, імовірно, від куль. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

    Провівши комплекс оперативно-розшукових заходів, правоохоронці протягом години встановили причетність до скоєння злочину 40-річного киянина. Чоловік розповів, що мав тривалий конфлікт зі знайомим, тож вирішив йому помститися – спочатку підпалив авто, а потім обстріляв лобове скло.

    За місцем мешкання фігуранта слідчі провели невідкладний обшук та вилучили два предмети, схожі на пістолети, 429 набоїв різного калібру, мобільні телефони та флеш-накопичувачі. Все вилучене направлено на відповідні експертизи.

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    Киянин через помсту підпалив та обстріляв авто знайомого (фото)
    Киянин через помсту підпалив та обстріляв авто знайомого (фото)
    Киянин через помсту підпалив та обстріляв авто знайомого (фото)
    Киянин через помсту підпалив та обстріляв авто знайомого (фото)
    Киянин через помсту підпалив та обстріляв авто знайомого (фото)

    Слідчі Оболонського управління поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України (умисне знищення або пошкодження майна). Санкція статті передбачає до десяти років позбавлення волі.

    Наразі готується підозра та клопотання до суду щодо обрання запобіжного заходу чоловіку. Також після проведення експертних досліджень можлива додаткова кваліфікація за незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.

    Нагадаємо, нещодавно столичні правоохоронці викрили чоловіка, який обґрунтовано підозрюється у підпалах трьох автомобілів у Печерському районі Києва.

    Теги: Національна поліція України пожежа Київ кримінал зброя автомобіль кияни
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    Киянин через помсту підпалив та обстріляв авто знайомого (фото)