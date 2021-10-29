У Києві на ходу загорілась вантажівка (відео)

На місці пожежі очікують рятувальників

У п’ятницю, 29 жовтня, на вулиці Причальній у Дарницькому районі сталося загорання вантажівки. Про це повідомляє «Київ оперативний».

Вантажівка почала палати прямо під час руху.

Як видно на оприлюдненому відео, займання виникло в моторному відсіку автівки.

На місці очікують рятувальників.

Як повідомлялося, в ніч на 28 жовтня на вул. Автозаводській, 61 в Оболонському районі столиці горіли три автомобілі.

15 жовтня сталась автомобільна пожежа на вул. Вишгородській в Оболонському районі столиці. У дворі 14-поверхового житлового будинку згорів припаркований автомобіль УАЗ.