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    У Києві на ходу загорілась вантажівка (відео)

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    З моторного відсіку вантажівки валить дим - У Києві на ходу загорілась вантажівка (відео)
    З моторного відсіку вантажівки валить дим
    Фото: скріншот із відео

    На місці пожежі очікують рятувальників

    У п’ятницю, 29 жовтня, на вулиці Причальній у Дарницькому районі сталося загорання вантажівки. Про це повідомляє «Київ оперативний».

    Вантажівка почала палати прямо під час руху.

    Як видно на оприлюдненому відео, займання виникло в моторному відсіку автівки.

    На місці очікують рятувальників.

    Як повідомлялося, в ніч на 28 жовтня на вул. Автозаводській, 61 в Оболонському районі столиці горіли три автомобілі.

    15 жовтня сталась автомобільна пожежа на вул. Вишгородській в Оболонському районі столиці. У дворі 14-поверхового житлового будинку згорів припаркований автомобіль УАЗ.

    Теги: пожежа Київ вантажівки рятувальники
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    У Києві на ходу загорілась вантажівка (відео)