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    На Київщині горів дитсадок «Альонушка»: евакуйовано півтори сотні осіб

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    Наразі причина пожежі встановлюється - На Київщині горів дитсадок «Альонушка»: евакуйовано півтори сотні осіб
    Наразі причина пожежі встановлюється
    Фото: ДСНС

    Рятувальники встановили, що сталося загоряння в ігровій кімнаті на другому поверсі будівлі

    У середу, 31 березня, у місті Українка по вулиці Юності сталася пожежа у дитячому садку «Альонушка».

    Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

    «31 березня о 17:10 до оперативно-диспетчерської служби 16-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Обухів надійшло повідомлення про те, що горить дитячій садок «Альонушка» з адресою: м. Українка, вул. Юності», – йдеться у повідомленні.

    По прибуттю на місце події рятувальники встановили, що сталося загоряння в ігровій кімнаті на другому поверсі будівлі. Рятувальниками евакуйовані 108 дітей та 40 чоловік персоналу.

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    На Київщині горів дитсадок «Альонушка»: евакуйовано півтори сотні осіб
    На Київщині горів дитсадок «Альонушка»: евакуйовано півтори сотні осіб
    На Київщині горів дитсадок «Альонушка»: евакуйовано півтори сотні осіб

    На пожежі працювало три ланки газодимозахистної служби, 32 чоловіки особового складу та вісім одиниць техніки.

    Пожежу повністю ліквідовано о 18:17 на площі 200 м2. Наразі причина пожежі встановлюється.

    До слова, у вівторок, 30 березня, спалахнула пожежа в багатоповерховому будинку у Дарницькому районі Києва.

    Теги: пожежа ДСНС Київщина рятувальники дитячий садок
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