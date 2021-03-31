На Київщині горів дитсадок «Альонушка»: евакуйовано півтори сотні осіб

Рятувальники встановили, що сталося загоряння в ігровій кімнаті на другому поверсі будівлі

У середу, 31 березня, у місті Українка по вулиці Юності сталася пожежа у дитячому садку «Альонушка».

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

«31 березня о 17:10 до оперативно-диспетчерської служби 16-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Обухів надійшло повідомлення про те, що горить дитячій садок «Альонушка» з адресою: м. Українка, вул. Юності», – йдеться у повідомленні.

По прибуттю на місце події рятувальники встановили, що сталося загоряння в ігровій кімнаті на другому поверсі будівлі. Рятувальниками евакуйовані 108 дітей та 40 чоловік персоналу.

На пожежі працювало три ланки газодимозахистної служби, 32 чоловіки особового складу та вісім одиниць техніки.

Пожежу повністю ліквідовано о 18:17 на площі 200 м2. Наразі причина пожежі встановлюється.

До слова, у вівторок, 30 березня, спалахнула пожежа в багатоповерховому будинку у Дарницькому районі Києва.