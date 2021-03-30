Пожежа в багатоповерхівці на Одещині: загинула жінка

Під час пожежі загинула жінка, яка зірвалася з навісу

Від ДСНС залучали 7 рятувальників та 2 пожежні машини

Жінка загинула внаслідок пожежі в дев'ятиповерховому будинку в місті Южне Одеської області. Про таке Суспільному розповіла речниця ДСНС Одеської області Ольга Сафронова.

За її словами, повідомлення про те, що на навісі восьмого поверху перебуває жінка надійшло до ДСНС о 12:10 30 березня.

На місці рятувальники встановили, що в квартирі на дев’ятому поверсі сталася пожежа. Локалізувати загоряння вдалося о 12:36 та повністю загасити о 12:37 на площі 1 квадратний метр. Під час пожежі загинула жінка, яка зірвалася з навісу.

Наразі обставини смерті жінки встановлюють поліцейські.Від ДСНС залучали 7 рятувальників та 2 пожежні машини.

Тим часом, 28 березня, у с. В’язівок Павлоградського району Дніпропетровщини у приватному житловому будинку виникла пожежа, внаслідок якої загинуло три особи. Повідомлення про загорання надійшло до рятувальної служби о 21:58.