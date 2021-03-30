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    Пожежа в багатоповерхівці на Одещині: загинула жінка

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    Під час пожежі загинула жінка, яка зірвалася з навісу - Пожежа в багатоповерхівці на Одещині: загинула жінка
    Під час пожежі загинула жінка, яка зірвалася з навісу
    фото: ДСНС

    Від ДСНС залучали 7 рятувальників та 2 пожежні машини

    Жінка загинула внаслідок пожежі в дев'ятиповерховому будинку в місті Южне Одеської області. Про таке Суспільному розповіла речниця ДСНС Одеської області Ольга Сафронова.

    За її словами, повідомлення про те, що на навісі восьмого поверху перебуває жінка надійшло до ДСНС о 12:10 30 березня.

    На місці рятувальники встановили, що в квартирі на дев’ятому поверсі сталася пожежа. Локалізувати загоряння вдалося о 12:36 та повністю загасити о 12:37 на площі 1 квадратний метр. Під час пожежі загинула жінка, яка зірвалася з навісу.

    Наразі обставини смерті жінки встановлюють поліцейські.Від ДСНС залучали 7 рятувальників та 2 пожежні машини.

    Тим часом, 28 березня, у с. В’язівок Павлоградського району Дніпропетровщини у приватному житловому будинку виникла пожежа, внаслідок якої загинуло три особи. Повідомлення про загорання надійшло до рятувальної служби о 21:58.

    Прибувши на місце, рятувальники встановили, що горить дах, домашнє майно та сміття всередині одноповерхового будинку на загальній площі 60 кв. м. У помешканні вогнеборці виявили тіла загиблих чоловіка та жінки. Пізніше виявлено тіло ще однієї загиблої жінки.

    Теги: пожежа ДСНС Одещина рятувальники жінка
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