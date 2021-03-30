Пожежа у Дарницькому районі: палає багатоповерховий будинок (відео)
Пожежники під час рятувальної операції використовують автодрабину
У вівторок, 30 березня, спалахнула пожежа в багатоповерховому будинку у Дарницькому районі Києва. Деталі події повідомляє паблік «Київ оперативний».
«У багатоквартирному будинку на передостанньому поверсі по вулиці Тростянецькій, 6, виникла пожежа», – йдеться у повідомленні.
На місці працюють рятувальники ДСНС, використовуючи автодрабину.
Інформації щодо постраждалих під час пожежі нема.
Нагадаємо, що сьогодні вночі пожежники гасили загоряння сухої трави та очерету площею 1000 кв.м. на вулиці Пухівській у Деснянському району поблизу ТЕЦ-6.