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    Пожежа у Дарницькому районі: палає багатоповерховий будинок (відео)

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    Вогонь охопив передостанній поверх будинку на Тростянецькій вулиці - Пожежа у Дарницькому районі: палає багатоповерховий будинок (відео)
    Вогонь охопив передостанній поверх будинку на Тростянецькій вулиці

    Пожежники під час рятувальної операції використовують автодрабину

    У вівторок, 30 березня, спалахнула пожежа в багатоповерховому будинку у Дарницькому районі Києва. Деталі події повідомляє паблік «Київ оперативний».

    «У багатоквартирному будинку на передостанньому поверсі по вулиці Тростянецькій, 6, виникла пожежа», – йдеться у повідомленні.

    На місці працюють рятувальники ДСНС, використовуючи автодрабину.

    Інформації щодо постраждалих під час пожежі нема.

    Нагадаємо, що сьогодні вночі пожежники гасили загоряння сухої трави та очерету площею 1000 кв.м. на вулиці Пухівській у Деснянському району поблизу ТЕЦ-6.

    Теги: пожежа Київ ДСНС рятувальники будинок
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