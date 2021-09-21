На Київщині масові відключення електроенергії: де не буде світла 21 вересня

Мешканців Київської області попередили про планові відключення світла

У вівторок, 21 вересня, у Київській області заплановані відключення електроенергії. Про це повідомляється на сайті «ДТЕК Київські регіональні електромережі».

Відключення світла відбудуться у:

Бориспільському районному підрозділі,

Броварському,

Васильківському,

Вишгородському,

Володарському,

Кагарлицькому,

Києво-Святошинському,

Макарівському,

Миронівському,

Обухівському,

Рокитнянському,

Сквирському,

Ставищенському,

Таращанському,

Фастівському,

Чорнобильському,

Ірпінському.

Адреси, терміни і причини відключення електроенергії

Для перегляду натисніть на документ

Графік не стосується позапланових (аварійних) відключень електроенергії.

Нагадаємо, Кабінет міністрів знизив тариф на електроенергію для домогосподарств, які споживають менше 250 кВт-год, до 1,44 грн за кВт (з нинішніх 1,68 грн). Нові правила запрацюють з 1 жовтня.