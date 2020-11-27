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    На Київщині можуть з’явитися ще вісім «ковідних» лікарень

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    Наразі в Київській області &laquo;ковідних&raquo; пацієнтів приймають 23 лікарні - На Київщині можуть з’явитися ще вісім «ковідних» лікарень
    Наразі в Київській області «ковідних» пацієнтів приймають 23 лікарні
    Фото з відкритих джерел

    Мережа інфекційних ліжок розшириться ще на понад тисячу

    Мережа госпітальних баз Київської області, що приймають хворих на коронавірус, найближчим часом може розширитись. Йдеться про вісім закладів охорони здоров’я. Питання їх включення наразі розглядає Міністерство охорони здоров’я.

    Про це повідомляє пресслужба Київської обласної держадміністрації.

    Наразі в області «ковідних» пацієнтів приймають 23 лікарні. Вони розраховані на 2185 ліжко-місць.

    Якщо до переліку госпітальних баз додасться ще вісім медзакладів, мережа інфекційних ліжок розшириться ще на понад тисячу.

    Наразі госпітальні бази Київської області завантажені на 55,7%. Стаціонарне лікування отримують 1217 пацієнтів.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      693407
    • Хворіють
      355260
    • Одужали
      326238
    • Померли
      11909

    Як повідомлялося, станом на ранок 27 листопада від початку епідемії в Київській області зафіксовано 35235 випадків захворювання на Covid-19. За добу виявлено 994 нових хворих.

    Голова Держспоживслужби Києва Олег Рубан заявив, що карантин вихідного дня не дав ефективного результату в боротьбі з поширенням Covid-19. Головний санітарний лікар столиці вважає за необхідне найближчим часом ввести локдаун.

    Нагадаємо, Офіс президента заявив, що про можливість введення локдауну стане зрозуміло за тиждень.

    Теги: коаліція Київщина епідемія коронавірус
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