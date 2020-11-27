Треба ввести локдаун. Рубан заявив, що карантин вихідного дня ─ неефективний

Зараз розглядати ситуацію в окремих регіонах недоцільно, ─ вважає голова Держспоживслужби Києва

Голова Держспоживслужби Києва Олег Рубан заявив, що карантин вихідного дня не дав ефективного результату в боротьбі з поширенням Covid-19. Про це Рубан заявив в ефірі «Україна 24».

Головний санітарний лікар столиці вважає за необхідне найближчим часом ввести локдаун.

За його словами, зараз розглядати ситуацію в окремих регіонах недоцільно.

«Це повинно бути єдине рішення у всій країні. Необхідно ввести локдаун у всій країні найближчим часом. Карантин вихідного дня не показав результату щодо ефективності», ─ сказав Рубан.

Нагадаємо, Офіс президента заявив, що про можливість введення локдауну стане зрозуміло за тиждень.

26 листопада міністр внутрішніх справ Арсен Аваков виступив за введення повного локдаун в Україні терміном не менше трьох тижнів.

25 листопада прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Кабінет міністрів дійсно може запровадити жорсткий карантин на новорічні свята. Прем'єр відзначив, що на різдвяні свята є великий ризик стрімкого поширення коронавірусу через масові святкові скупчення людей на ярмарках та площах міст.

В Україні з 14 листопада ввели «карантин вихідного дня», обмеження діятимуть на вихідних до кінця листопада. Запровадження карантину вихідного дня викликало обурення та протести підприємців, окремі компанії вже анонсували масові звільнення. Карантин вихідного дня відмовились вводити у Львові, Тернополі, Чернігові, Черкасах, Краматорську та низці інших міст.

Президент Володимир Зеленський вважає, що локдаун на вихідних ефективний та допомагає стримувати розповсюдження коронавірусу.



