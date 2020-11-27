За добу до «ковідних» лікарень Києва госпіталізували рекордну кількість хворих

У важкому стані перебувають 858 пацієнтів коронавірусних лікарень столиці

Минулої доби, 26 листопада, до лікарень столиці госпіталізували найбільшу кількість киян від початку пандемії – 121 пацієнта. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив під час онлайн-брифінгу.

«До лікарень столиці минулої доби госпіталізували 121 пацієнта. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів. Зазначу, що 121 людина – це найбільша кількість госпіталізованих за добу від початку пандемії. Загалом у стаціонарах медзакладів міста сьогодні лікуються 2088 хворих на коронавірус. Із них 31 дитина», – сказав він.

Кличко також повідомив, що у важкому стані перебувають 858 пацієнтів. Кисневу підтримку отримують 1233 людини. Під апаратами ШВЛ – 30 хворих.

Коронавірус в Україні

Всього 693407

Хворіють 355260

Одужали 326238

Померли 11909

Копіювати код для вставки

Як повідомлялося, за минулу добу, 26 листопада, у Києві коронавірус виявлено у 1520 людей. Це на 121 особу більше, ніж за попередню добу (за добу 25 листопада було 1399 хворих). Загалом від початку епідемії у Києві підтверджено 65539 випадків захворювання на Covid-19.

Голова Держспоживслужби Києва Олег Рубан заявив, що карантин вихідного дня не дав ефективного результату в боротьбі з поширенням Covid-19. Головний санітарний лікар столиці вважає за необхідне найближчим часом ввести локдаун.

Нагадаємо, Офіс президента заявив, що про можливість введення локдауну стане зрозуміло за тиждень.

26 листопада міністр внутрішніх справ Арсен Аваков виступив за введення повного локдаун в Україні терміном не менше трьох тижнів.

25 листопада прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Кабінет міністрів дійсно може запровадити жорсткий карантин на новорічні свята.



