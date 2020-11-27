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    Понад 1,5 тис. нових хворих: у Києві черговий коронавірусний рекорд

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    У коронавірусних лікарнях збільшується кількість пацієнтів - Понад 1,5 тис. нових хворих: у Києві черговий коронавірусний рекорд
    У коронавірусних лікарнях збільшується кількість пацієнтів
    Фото з відкритих джерел

    Київ на другому місці серед регіонів України за добовою кількістю нових хворих на коронавірус

    За минулу добу, 26 листопада, у Києві коронавірус виявлено у 1520 людей. Це на 121 особу більше, ніж за попередню добу (за добу 25 листопада було 1399 хворих). Загалом від початку епідемії у Києві підтверджено 65539 випадків захворювання на Covid-19.

    «За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (1773), м. Київ (1520), Запорізькій (1003), Київській (994) та Одеській (966) областях», – повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

    Від початку епідемії в Києві від коронавірусу одужали 22317 осіб (за добу 375), померли 1253 осіб (за добу 26).

    У Київській області зафіксовано 35235 випадків захворювання на Covid-19. За добу виявлено 994 нових хворих. За попередню добу збільшення складало 979 осіб. Від початку епідемії одужали від коронавірусу 12096 осіб (за добу 243), померли 667 людей (за добу 15).

    Загалом в Україні від початку епідемії підтверджено 693407 випадків захворювання на Covid-19. Протягом 26 листопада зафіксовано 16218 хворих на коронавірус. 

    Як повідомлялося, від початку епідемії станом на ранок 26 листопада у Києві було підтверджено 64019 випадків захворювання на Covid-19. За добу коронавірус виявлено у 1399 осіб.  

    У Київській області було зафіксовано 34241 випадок захворювання на Covid-19. За добу виявлено 979 нових хворих.

    Нагадаємо, раніше найбільша кількість хворих на коронавірус у Києві була виявлена протягом 23 листопада – у 1422 людей.  

    Теги: Київ статистика Київщина Максим Степанов епідемія коронавірус
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