На Київщині на очах у бізнесмена банда викрала касу на пів мільйона (фото, відео)

Зловмисники викрали у фермера 250 тис. грн і $7 тис.

Поліцейські Київщини викрили групу зухвалих крадіїв

На Київщині поліція викрила зловмисників, які вдавали з себе заможних інвесторів, приїжджали до бізнесменів або забудовників та за злагодженою схемою викрадали готівку з автівок громадян. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Так, лиходії на автомобілі Range Rover приїхали у село Халеп’я до фермера, який проводив ремонтні роботи на території господарства. Поки один зі зловмисників розмовляв із підприємцем та пропонував вигідні інвестиції, інші двоє викрадали гроші. Автомобіль крадії припаркували поруч із автівкою господаря таким чином, щоб зручно та непомітно викрасти готівку.

Так, зловмисники викрали у фермера 250 тис. грн і $7 тис.

Правоохоронці встановили, що для вчинення крадіжок чоловіки приїжджали до потерпілих на різних авто та вдавалися до конспірації, аби їх було одразу важко вирахувати.

Поліцейські провели низку оперативно-розшукових заходів і встановили особи зловмисників. Ними виявилися 41-річний киянин та 56-річний мешканець Кривого Рогу.

Чоловіків затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За місцями проживання фігурантів поліцейські провели санкціоновані обшуки та вилучили низку речових доказів, які підтверджують причетність чоловіків до вчинення крадіжок.

Наразі правоохоронці перевіряють причетність чоловіків до вчинення аналогічних злочинів на території Київщини та вживають заходів для пошуку третього фігуранта.

За фактами крадіжок відкрито кримінальне провадження за ч. 3. ст. 185 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає ув’язнення на строк від трьох до шести років.

Наразі одному чоловіку слідчі за процесуальним керівництвом прокуратури вже повідомили про підозру. Суд обрав запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Вирішується питання щодо повідомлення підозри другому фігуранту.