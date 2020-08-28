На Київщині неповнолітній викрав автівку фермера, щоб похизуватися перед дівчатами (фото)



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Хлопець не впорався з керуванням та злетів з дороги, де й покинув автівку Фото: Нацполіція

Поліцейські Київщини затримали неповнолітнього викрадача автівки

До поліції надійшло повідомлення від жителя села Ліщинка Кагарлицького району, про те, що невідома особа викрала у нього автомобіль Fiat Doblо. Також чоловік повідомив, що залишив авто біля свого будинку, а ключі від автівки знаходились всередині.

Як повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області, під час відпрацювання території обслуговування правоохоронці виявили схожий за описом автомобіль на узбіччі за 10 км від місця викрадення.

Також поліцейські встановили особу, причетну до незаконного заволодіння автівкою. Ним виявився 17-річний студент. Неповнолітній викрадач переховувався вдома. Він пояснив, що приїхав вночі, аби викрасти автівку та «покататися» і похизуватись перед дівчатами, проте, не впорався з керуванням та злетів з дороги. Хлопець перелякався, покинув авто на узбіччі та втік.

Викрадене авто належить керівнику фермерського господарства, де хлопець проходив навчальну практику.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає штраф від 17000 грн до 20400 грн або обмеження волі на строк від трьох до п'яти років, або позбавлення волі на той самий строк.