У Києві викрадач авто за допомогою троса відбуксував чужий легковик (фото)



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Викрадення авто зафіксували камери системи «Безпечне місто» Фото: Нацполіція

Оперативники розшукали викрадача автівки завдяки камерам системи «Безпечне місто»

На вулиці Бурмистенка в Голосіївському районі Києва було викрадено автомобіль. Про це до поліції повідомив власник автівки. На місце події виїхала слідчо-оперативна група територіального підрозділу.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Після проведення першочергових слідчих дій поліцейські встановили, що автівка перебувала на парковці біля будинку власника тривалий час, оскільки мала несправності та відсутність державних номерних знаків.

«Під час аналізу відео з камер системи «Безпечне місто», які розташовані на прилеглих вулицях, ми встановили обставини вчинення злочину. Ми побачили, як зловмисник приїхав на власному автомобілі та за допомогою троса відбуксував чужий легковик. У подальшому оперативники знайшли викрадену автівку, а ми затримали фігуранта у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Це - раніше не судимий мешканець Київщини, 1990 року народження», - розповів слідчий Голосіївського управління поліції Владислав Кузьменко.

Зловмиснику повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченому ч. 1 ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України.

Слідчі підготували клопотання до Голосіївського районного суду про обрання викрадачу запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту. За скоєне йому загрожує до п’яти років позбавлення волі.