У Києві молодик за допомогою евакуатора викрав зі стоянки елітний Porsche (фото)



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Фото: Нацполіція

Автокрадієм виявився уродженець Чернігівщини, який працював на будівництві поряд зі стоянкою

До Дарницького управління поліції із заявою звернувся громадянин іншої держави із заявою про викрадення зі стоянки його автомобіля Porsche. Для відпрацювання повідомлення черговий направив на місце події слідчо-оперативну групу.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Провівши комплекс оперативно-розшукових дій, правоохоронці встановили, що до злочину причетний уродженець Чернігівської області, який працював на будівництві поряд зі стоянкою, де зникла іномарка. Щоби доставити автомобіль в інше місце, зловмисник викликав службу транспортування авто під виглядом того, що нібито в його машині не працює електрика.

Поліцейські знайшли транспортний засіб, про що повідомили автовласнику.

Наразі досудове розслідування кримінального провадження, розпочате за ч. 1 ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України, завершено та матеріали з обвинувальним актом передані для розгляду до Дарницького районного суду.

Зловмиснику загрожує до п'яти років тюремного ув'язнення.