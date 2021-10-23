Смерть українки на зйомках у США: слідчі поділилися новими подробицями

Слідство встановило, що пістолет, з якого випадково застрелили українку, на майданчик передав помічник режисера

Асистент режисера на зйомках фільму «Rust» Дейв Холлс був упевнений в тому, що пістолет, який він передав Алеку Болдуїну, не був заряджений бойовими патронами, саме цю інформацію він озвучив і акторові, повідомляє BBC

Представники слідства поділилися із журналістами першими даними, які отримали в ході вивчення обставин смерті 42-річної кінооператорки Галини Гатчінс, яка була українкою. Режисер Джоел Соуза, який стояв за Гатчінс під час зйомок, був поранений – 48-річного чоловіка госпіталізували з травмою плеча.

За даними слідства, реквізитний пістолет, з якого Алек Болдуін випадково застрелив операторку Галину на знімальному майданчику, був виданий йому помічником режисера. Свідки розповіли, що той дав зрозуміти артисту, що зброя безпечна.

Помічник режисера взяв один з трьох реквізитних пістолетів, які підготував спеціаліст зі зброї (що працює на зйомках), і передав його Алеку Болдуїну. Згідно зі зібраними свідченнями, він оголосив, що пістолет не заряджений. Помічник режисера також не знав, що в зброї були бойові патрони.

У матеріалах поліції зазначено, що забруднений кров'ю одяг Болдуїна був вилучений як доказ разом з пістолетом. Іншу реквізитну зброю також забрала поліція.

63-річний актор був допитаний поліцейськими, проте нікому не було пред'явлено звинувачення з приводу того, що сталося. Болдуїн наразі співпрацює зі слідством.

Раніше повідомлялося, що батьки загиблої операторки Галини Гатчінс (Halyna Hutchins) зажадали покарати винних після того, як їх дочка була вбита актором Алек Болдуін (Alec Baldwin) на зйомках фільму «Іржа».

Друзі сім'ї відзначили: батько, колишній військовослужбовець радянського флоту, Анатолій і мати Ольга Андрусевич відразу після звістки про смерть намагалися вилетіти в США, але у жінки виникли складнощі з документами.

Американський актор Алек Болдуїн випадково вбив одну людину та поранив іншу на знімальному майданчику стрічки Rust у Мексиці. Загибла, 42-річна фотографка та кінооператорка Галина Гатчінс, була українкою, яка народилася та виросла в Києві.

Галина Гатчінс закінчила Київський національний університет за спеціальністю «міжнародна журналістика». У 2015 році Гатчінс закінчила Американський інститут кіно, після чого почала знімати фільми. У 2019 році вона перемогла в номінації «Висхідна зірка» від видання American Cinematographer.

Інцидент стався під час сцени, в якій Алек Болдуін стріляв холостими патронами.

Гатчінс була доставлена вертольотом до лікарні Університету Нью-Мексико, де вона була оголошена мертвою. Крім того, постраждав режисер Джоел Соуз. Зараз він знаходиться в критичному стані.

Раніше стало відомо, що постріл з пістолета, який убив на знімальному майданчику жінку-оператора, зробив знаменитий голлівудський актор Алек Болдуін. Представник офісу шерифа округу Санта-Фе Хуан Ріос повідомив, що стосовно Болдуіна поки не висунуто звинувачень.