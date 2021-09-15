Стрілянина на Позняках: чоловік відкрив вогонь через зауваження (фото)

Затриманий 51-річний киянин, мотиви свого вчинку не пояснив

Поліцейські затримали правопорушника та вилучили в нього пістолет «Форт» з набоями

На столичних Позняках правоохоронці затримали чоловіка, який влаштував стрілянину. За словами очевидців та свідків надзвичайної події, зловмисник відкрив вогонь через зауваження. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

Як зазначається, на спецлінію 102 надійшла інформація про стрілянину на вулиці Здолбунівський – невідомий у стані алкогольного сп’яніння здійснив декілька хаотичних пострілів.

«Заявник повідомив, що невідомий у стані алкогольного сп’яніння здійснив декілька хаотичних пострілів. На виклик негайно виїхали наряди патрульних, слідчо-оперативна група та оперативники Дарницького управління поліції», – йдеться у повідомленні.

«На місці події поліцейські затримали правопорушника та вилучили в нього пістолет «Форт» з набоями. Затриманий – 51-річний киянин, мотиви свого вчинку не пояснив», – зазначають в поліції.

Слідчі Дарницького управління поліції за процесуального керівництва місцевої окружної прокуратури оголосили чоловіку про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 296 – хуліганство, вчинене із застосуванням зброї, Кримінального кодексу України. Найближчим часом суд обере йому запобіжний захід. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.

Нагадаємо, у серпні у ресторані на вулиці Маршала Конєва в Голосіївському районі Києва сталася стрілянина.

Як раніше повідомлялося, 18 серпня, на вулиці Новаторів у Дніпровському районі Києва невідомі пострілом у голову вбили молодого чоловіка.