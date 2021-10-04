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    У Броварах конфлікт через таксі двох нетверезих пасажирів закінчився стріляниною

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    Поліцейські Броварщини встановлюють обставини конфлікту між чоловіками, який закінчився стріляниною - У Броварах конфлікт через таксі двох нетверезих пасажирів закінчився стріляниною
    Поліцейські Броварщини встановлюють обставини конфлікту між чоловіками, який закінчився стріляниною
    Фото: Нацполіція

    Обидва чоловіки напідпитку одночасно викликали таксі, а коли приїхав автомобіль - не змогли визначитися, хто перший поїде

    У Броварах (Київська область) конфлікт через таксі двох нетверезих чоловіків закінчився стріляниною. Про це повідомляє Департамент комунікації Національної поліції.

    Правоохоронці з'ясували, що обидва чоловіки напідпитку одночасно викликали таксі, а коли приїхав автомобіль - не змогли визначитися, хто перший поїде. Внаслідок конфлікту, який переріс у бійку, один із чоловіків дістав травматичну зброю і вистрілив у повітря, а потім поранив опонента в груди.

    Після цього злочинець сів у таксі і поїхав. Медики, які прибули на місце надали 32-річному потерпілому допомогу на місці. Від госпіталізації він відмовився – його життю ніщо не загрожує.

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    У Броварах конфлікт через таксі двох нетверезих пасажирів закінчився стріляниною
    У Броварах конфлікт через таксі двох нетверезих пасажирів закінчився стріляниною
    Фото: Нацполіція

    Поліція затримала того, хто стріляв. Ним виявився 47-річний житель Броварів. За місцем його проживання виявлено травматичну зброю.

    Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 125 (умисне легке тілесне ушкодження) КК України.

    Нагадаємо, 22 вересня, у Полтаві сталася стрілянина, 34-річний чоловік поранив 31-річного перехожого та затягнув у автомобіль 25-річну дівчину. Підозрюваного затримали в Кременчуці. У поліції вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

    До слова, 22 вересня у Черкасах на вулиці Байди Вишневецького сталася стрілянина. У результаті стрілянини було поранено одного чоловіка, його доправлено до Третьої міської лікарні.

    Як повідомлялося, на столичних Позняках правоохоронці затримали чоловіка, який влаштував стрілянину.

    Нагадаємо, масштабна перестрілка сталася в одній з найбільших в'язниць Еквадору. В результаті стрілянини загинули 116 осіб, ще 80 були поранені, а шестеро зникли.

    Теги: таксі Київщина автомобіль поліція чоловік стрілянина
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    У Броварах конфлікт через таксі двох нетверезих пасажирів закінчився стріляниною