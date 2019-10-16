На Київщині поліція накрила мережу гральних закладів (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Правоохоронці провели обшуки у гральних салонах Фото: Нацполіція

Правоохоронці вилучили обладнання гральних закладів

Співробітники слідчого управління спільно з оперативниками кримінальної поліції Київського обласного главку за процесуальним керівництвом прокуратури області провели 7 санкціонованих обшуків за адресами гральних «салонів» в містах Обухів та Українка.

Як повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області, під час обшуку вилучено майже 80 системних блоків та моніторів до них, робочі телефони, документи, зошити з чорновими записами, та грошові кошти – понад 30 тисяч гривень.

Обладнання направлено на проведення відповідних експертиз.

Відкрито кримінальне провадження за ст. 203-2 (Зайняття гральним бізнесом) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає стягнення штрафу від 10 тисяч до 40 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Триває досудове розслідування.