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    Новини

    На Київщині поліція накрила мережу гральних закладів (фото)

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    Правоохоронці провели обшуки у гральних салонах - На Київщині поліція накрила мережу гральних закладів (фото)
    Правоохоронці провели обшуки у гральних салонах
    Фото: Нацполіція

    Правоохоронці вилучили обладнання гральних закладів

    Співробітники слідчого управління спільно з оперативниками кримінальної поліції Київського обласного главку за процесуальним керівництвом прокуратури області провели 7 санкціонованих обшуків за адресами гральних «салонів» в містах Обухів та Українка.

    Як повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області, під час обшуку вилучено майже 80 системних блоків та моніторів до них, робочі телефони, документи, зошити з чорновими записами, та грошові кошти – понад 30 тисяч гривень.

    Обладнання направлено на проведення відповідних експертиз.

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    На Київщині поліція накрила мережу гральних закладів (фото)
    На Київщині поліція накрила мережу гральних закладів (фото)
    На Київщині поліція накрила мережу гральних закладів (фото)

    Відкрито кримінальне провадження за ст. 203-2 (Зайняття гральним бізнесом) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає стягнення штрафу від 10 тисяч до 40 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

    Триває досудове розслідування.

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