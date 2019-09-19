Поліція накрила підпільне казино у Запоріжжі



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Правоохоронці вилучили 9 гральних автоматів та рулетку з моніторами

Правоохоронці у Запоріжжі виявили гральний заклад, з якого вилучили гральні автомати, комп’ютерну техніку та інші речові докази, повідомляє відділ комунікації ГУНП у Запорізькій області.

«18 вересня працівники Управління стратегічних розслідувань, слідчого управління ГУНП в Запорізькій області та бійці підрозділу КОРД провели санкціоновані обшуки на території Запоріжжя», - сказано у повідомленні.

У ході обшуків у приміщенні будинку по вулиці Святого Миколая поліцейські виявили підпільний гральний заклад. Звідти правоохоронці вилучили 9 гральних автоматів, рулетку з моніторами, системний блок, мобільний телефон, гроші та чорнові записи.

На даний час відкрито кримінальне провадження за ознаками ч.1 ст.203-2 Кримінального кодексу України (Зайняття гральним бізнесом). Проводяться подальші слідчі дії щодо встановлення осіб, причетних до організації діяльності гральних закладів.