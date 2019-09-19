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    Поліція накрила підпільне казино у Запоріжжі

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    Поліція накрила підпільне казино у Запоріжжі

    Правоохоронці вилучили 9 гральних автоматів та рулетку з моніторами

    Правоохоронці  у Запоріжжі виявили гральний заклад, з якого вилучили гральні автомати, комп’ютерну техніку та інші речові докази, повідомляє відділ комунікації ГУНП у Запорізькій області.

    «18 вересня працівники Управління стратегічних розслідувань, слідчого управління ГУНП в Запорізькій області та бійці підрозділу КОРД провели санкціоновані обшуки на території Запоріжжя», - сказано у повідомленні.

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    У ході обшуків у приміщенні будинку по вулиці Святого Миколая поліцейські виявили підпільний гральний заклад. Звідти правоохоронці вилучили 9 гральних автоматів, рулетку з моніторами, системний блок, мобільний телефон, гроші та чорнові записи.

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    Поліція накрила підпільне казино у Запоріжжі
    Поліція накрила підпільне казино у Запоріжжі

    На даний час відкрито кримінальне провадження за ознаками ч.1 ст.203-2 Кримінального кодексу України (Зайняття гральним бізнесом). Проводяться подальші слідчі дії щодо встановлення осіб, причетних до організації діяльності гральних закладів.

     Читайте також: Велика ставка: Для чого Зеленському легалізація казино?

     

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