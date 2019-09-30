  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Гончарук допускає надходження 2-2,5 млрд грн до держбюджету від легалізації грального бізнесу

    • Розсилка
    <span>Прем&rsquo;єрміністр Олексій Гончарук</span> - Гончарук допускає надходження 2-2,5 млрд грн до держбюджету від легалізації грального бізнесу
    Прем’єрміністр Олексій Гончарук

    Прем'єр додав, що легалізація цього виду бізнесу дозволить отримати до 1% додаткового зростання економіки

    Прем'єрміністр Олексій Гончарук допускає надходження 2-2,5 млрд грн до держбюджету від легалізації грального бізнесу. Про це він повідомив на брифінгу.

    «Ми розраховуємо, що близько 2-2,5 млрд грн за рахунок легалізації бізнесу ми отримаємо», - сказав прем'єр.

    Читайте також

    Він додав, що легалізація цього виду бізнесу дозволить отримати до 1% додаткового зростання економіки.

    Водночас Гончарук додав, що нелегальний гральний бізнес робить негативний вплив на продуктивність праці залежних людей, а також негативно впливає на конкуренцію в інших галузях.

    Нагадаємо, Кабінет міністрів пропонує Верховній Раді легалізувати гральний бізнес.

    Як повідомлялось, прем’єр попередив, що Україну чекають непрості часи, оскільки доведеться віддавати «рекордні борги».

    Джерело: Українські новини

    Читайте також
    бізнес гральний бізнес Олексій Гончарук
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ