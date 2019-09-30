Гончарук допускає надходження 2-2,5 млрд грн до держбюджету від легалізації грального бізнесу



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Прем’єрміністр Олексій Гончарук

Прем'єр додав, що легалізація цього виду бізнесу дозволить отримати до 1% додаткового зростання економіки

Прем'єрміністр Олексій Гончарук допускає надходження 2-2,5 млрд грн до держбюджету від легалізації грального бізнесу. Про це він повідомив на брифінгу.

«Ми розраховуємо, що близько 2-2,5 млрд грн за рахунок легалізації бізнесу ми отримаємо», - сказав прем'єр.

Він додав, що легалізація цього виду бізнесу дозволить отримати до 1% додаткового зростання економіки.

Водночас Гончарук додав, що нелегальний гральний бізнес робить негативний вплив на продуктивність праці залежних людей, а також негативно впливає на конкуренцію в інших галузях.

Нагадаємо, Кабінет міністрів пропонує Верховній Раді легалізувати гральний бізнес.

Як повідомлялось, прем’єр попередив, що Україну чекають непрості часи, оскільки доведеться віддавати «рекордні борги».

Джерело: Українські новини