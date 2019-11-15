Харків’янин облаштував у столичній квартирі нарколабораторію (фото, відео)



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Під час обшуку у квартирі виявлено засоби для виготовлення наркотиків Фото: Нацполіція

Чоловік виготовляв амфетамін та екстазі, які у подальшому продавав із «рук у руки»

Співробітники управління протидії наркозлочинності поліції Києва спільно з Головним слідчим управлінням Національної поліції та управлінням забезпечення формування державної політики у сфері протидії наркозлочинності МВС України, під процесуальним керівництвом Генеральної прокуратури України, викрили та затримали 29-річного чоловіка, який виготовляв і збував наркотики.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Правопорушник у власній квартирі, що знаходиться на проспекті Генерала Ватутіна, облаштував нарколабораторію, де виготовляв амфетамін та екстазі, які у подальшому продавав із «рук у руки».

«Під час невідкладного обшуку у помешканні затриманого виявили три поліетиленових пакети з речовиною рослинного походження, ззовні схожою на канабіс, та речовиною коричневого кольору, імовірно - це амфетамін, пігулки екстазі, кислоти, прекурсори, ємності з рідиною прозорого кольору, скляні колби, лабораторні пробірки, ваги, поліетиленові зіп-пакети та мобільні телефони», - розповіла помічниця заступника міністра внутрішніх справ України Анна Круглова.

Виявлені речові докази вилучили та направили на експертизу. Фігуранта затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за частиною третьою статті 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про оголошення затриманому підозри. Йому загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Наразі правоохоронці встановлюють інших осіб, причетних до незаконної діяльності.