  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    ДТП біля метро «Академмістечко» паралізувала рух транспорту (відео)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Заблоковано рух двома смугами - ДТП біля метро «Академмістечко» паралізувала рух транспорту (відео)
    Заблоковано рух двома смугами
    фото: «Київ оперативний»

    Не поділили дорогу вантажівка та легковик

    У вівторок, 30 листопада, на проспекті Академіка Палладіна у Святошинському районі Києва сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомляє «Київ оперативний».

    Аварія трапилася біля станції метро «Академмістечко». Тут зіткнулися вантажівка та автомобіль Daewoo.

    Через ДТП заблоковано рух транспорту двома смугами з чотирьох у напрямку центру Києва.

    Як повідомлялося, 29 листопада на вулиці Грушевського у центрі Києва сталася дорожньо-транспортна пригода. Водій автомобіля Toyota тікав від поліції та протаранив чотири машини.

    29 листопада на Столичному шосе в Києві сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода: зіткнулися п'ять автомобілів.

    Теги: ДТП Київ вантажівки автомобіль
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    ДТП біля метро «Академмістечко» паралізувала рух транспорту (відео)