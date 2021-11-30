ДТП біля метро «Академмістечко» паралізувала рух транспорту (відео)

Не поділили дорогу вантажівка та легковик

У вівторок, 30 листопада, на проспекті Академіка Палладіна у Святошинському районі Києва сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомляє «Київ оперативний».

Аварія трапилася біля станції метро «Академмістечко». Тут зіткнулися вантажівка та автомобіль Daewoo.

Через ДТП заблоковано рух транспорту двома смугами з чотирьох у напрямку центру Києва.

Як повідомлялося, 29 листопада на вулиці Грушевського у центрі Києва сталася дорожньо-транспортна пригода. Водій автомобіля Toyota тікав від поліції та протаранив чотири машини.

29 листопада на Столичному шосе в Києві сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода: зіткнулися п'ять автомобілів.