Під Києвом автомобіль збив дівчинку на пішохідному переході (фото)

На місці ДТП працювали медики та правоохоронці

Поліція встановлює обставини ДТП, в якій постраждала школярка

29 листопада у місті Бровари 34-річний водій автомобіля Volkswagen Bora здійснив наїзд на 12-річну дівчинку, яка переходила проїжджу частину дороги по пішохідному переходу. ДТП сталася на вулиці Сергія Москаленка близько 16:25, повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Потерпілу неповнолітню з тілесними ушкодженнями доставлено до місцевої лікарні.

На місці події працювали працівники групи реагування патрульної поліції та слідчо-оперативної групи Броварського районного управління поліції. Наразі поліцейські встановлюють обставини автопригоди та згодом нададуть відповідну правову кваліфікацію.

Як повідомлялося, 7 листопада на вулиці Сергія Москаленка у Броварах сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. Водій автомобіля Volkswagen Transporter здійснив наїзд на пішохода. Від отриманих травм 81-річний пенсіонер загинув.

26 листопада у Білій Церкві водій маршрутного автобуса скоїв наїзд на 11-річну дівчинку.