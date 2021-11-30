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    Під Києвом автомобіль збив дівчинку на пішохідному переході (фото)

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    На місці ДТП працювали медики та правоохоронці - Під Києвом автомобіль збив дівчинку на пішохідному переході (фото)
    На місці ДТП працювали медики та правоохоронці
    фото: Нацполіція

    Поліція встановлює обставини ДТП, в якій постраждала школярка

    29 листопада у місті Бровари 34-річний водій автомобіля Volkswagen Bora здійснив наїзд на 12-річну дівчинку, яка переходила проїжджу частину дороги по пішохідному переходу. ДТП сталася на вулиці Сергія Москаленка близько 16:25, повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

    Потерпілу неповнолітню з тілесними ушкодженнями доставлено до місцевої лікарні.

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    Під Києвом автомобіль збив дівчинку на пішохідному переході (фото)
    Під Києвом автомобіль збив дівчинку на пішохідному переході (фото)
    Під Києвом автомобіль збив дівчинку на пішохідному переході (фото)
    фото: Нацполіція

    На місці події працювали працівники групи реагування патрульної поліції та слідчо-оперативної групи Броварського районного управління поліції. Наразі поліцейські встановлюють обставини автопригоди та згодом нададуть відповідну правову кваліфікацію.

    Як повідомлялося, 7 листопада на вулиці Сергія Москаленка у Броварах сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. Водій автомобіля Volkswagen Transporter здійснив наїзд на пішохода. Від отриманих травм 81-річний пенсіонер загинув.

    26 листопада у Білій Церкві водій маршрутного автобуса скоїв наїзд на 11-річну дівчинку.

    Теги: Національна поліція України ДТП діти водій Київщина автомобіль
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    Під Києвом автомобіль збив дівчинку на пішохідному переході (фото)