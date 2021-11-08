Під Києвом мікроавтобус збив на смерть дідуся (фото)

Слідчі встановлюють обставини та причини смертельної автопригоди

У неділю, 7 листопада, близько 17 години на вулиці Сергія Москаленка у Броварах сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомляє Броварське районне управління поліції.

Водій автомобіля Volkswagen Transporter здійснив наїзд на пішохода. Від отриманих травм 81-річний пенсіонер загинув.

Зі слів керманича, чоловік-пішохід перетинав проїжджу частину поза межами пішохідного переходу.

На місці події працювали працівники групи реагування патрульної поліції та слідчо-оперативної група Броварського районного управління поліції.

Наразі слідчі встановлюють обставини та причини смертельної автопригоди. Транспортний засіб вилучено та призначено ряд експертиз.

За даним фактом поліцейські відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Як повідомлялося, 7 листопада у Вишгороді таксист, порушивши правила дорожнього руху, не дотримався безпечної швидкості та злетів в обрив, де перекинувся.

8 листопада на перехресті проспекту Петра Григоренка та вулиці Анни Ахматової в Києві сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода.