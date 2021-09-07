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    На мітингу біля Ради активісти вимагають відкрити авіасполучення з Білоруссю (фото)

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    Люди тримають у руках прапори України та Білорусі, плакати за написами: &laquo;Україна + Білорусь&raquo;, &laquo;Політики дайте спокійно жити&raquo; - На мітингу біля Ради активісти вимагають відкрити авіасполучення з Білоруссю (фото)
    Люди тримають у руках прапори України та Білорусі, плакати за написами: «Україна + Білорусь», «Політики дайте спокійно жити»
    Фото: Ян Доброносов/Facebook

    Також на акції помітили учасника з табличкою «Слава Росії»

    У Києві біля Верховної Ради проходить мітинг. Активісти вимагають відкрити повітряний простір з Білоруссю – скасувати рішення Кабміну, згідно з яким з 29 травня повітряним суднам, зареєстрованим в Білорусі, забороняється використовувати повітряний простір України. Про це повідомив Ян Доброносов на сторінці у Facebook.

    Люди тримають у руках прапори України та Білорусі, плакати за написами: «Україна + Білорусь», «Політики дайте спокійно жити». Мітингувальники скандують «Відкрийте небо».

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    На мітингу біля Ради активісти вимагають відкрити авіасполучення з Білоруссю (фото)
    На мітингу біля Ради активісти вимагають відкрити авіасполучення з Білоруссю (фото)
    На мітингу біля Ради активісти вимагають відкрити авіасполучення з Білоруссю (фото)

    Також на мітингу помітили особу з табличкою «Слава Росії». Співробітниця поліції діалогу намагалася з’ясувати, навіщо чоловік прийшов з таким гаслом, але виразної відповіді не отримала.

    Нагадаємо, Україна з 26 травня припинила авіасполучення з Білоруссю. З того часу українським авіакомпаніям та літакам заборонили виконувати польоти в повітряному просторі Білорусі. Заборону ввели у відповідь на перехоплення літака Ryanair і затримання опозиціонера Романа Протасевича.

    У Мінську після цього заявили, що Україна «необґрунтовано» припинила авіасполучення з Білоруссю. Посольство Білорусі в Україні направило Міністерству закордонних справ ноту протесту.

    Теги: Білорусь літак посольство активісти Україна Ryanair чоловік
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    На мітингу біля Ради активісти вимагають відкрити авіасполучення з Білоруссю (фото)