На мітингу біля Ради активісти вимагають відкрити авіасполучення з Білоруссю (фото)

Люди тримають у руках прапори України та Білорусі, плакати за написами: «Україна + Білорусь», «Політики дайте спокійно жити»

Також на акції помітили учасника з табличкою «Слава Росії»

У Києві біля Верховної Ради проходить мітинг. Активісти вимагають відкрити повітряний простір з Білоруссю – скасувати рішення Кабміну, згідно з яким з 29 травня повітряним суднам, зареєстрованим в Білорусі, забороняється використовувати повітряний простір України. Про це повідомив Ян Доброносов на сторінці у Facebook.

Люди тримають у руках прапори України та Білорусі, плакати за написами: «Україна + Білорусь», «Політики дайте спокійно жити». Мітингувальники скандують «Відкрийте небо».

Також на мітингу помітили особу з табличкою «Слава Росії». Співробітниця поліції діалогу намагалася з’ясувати, навіщо чоловік прийшов з таким гаслом, але виразної відповіді не отримала.

Нагадаємо, Україна з 26 травня припинила авіасполучення з Білоруссю. З того часу українським авіакомпаніям та літакам заборонили виконувати польоти в повітряному просторі Білорусі. Заборону ввели у відповідь на перехоплення літака Ryanair і затримання опозиціонера Романа Протасевича.

У Мінську після цього заявили, що Україна «необґрунтовано» припинила авіасполучення з Білоруссю. Посольство Білорусі в Україні направило Міністерству закордонних справ ноту протесту.