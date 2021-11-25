Стало відомо, скільки коштів заробила Київщина на туризмі від початку року

Київська область стає дедалі привабливішою для туристів

За 10 місяців 2021 року до бюджетів територіальних громад Київської області надійшло майже 12 млн грн туристичного збору. Про це повідомляє ДПС у Київській області.

«Київська область стає дедалі привабливішою для подорожей, про що свідчить сума податку, сплачена до казни громад. Показник надходжень туристичного збору за період січень–листопад на 50% перевищує тогорічний за відповідний термін», – повідомила начальниця податкової служби Київщини Олена Виноградова.

Юридичні особи спрямували до скарбниць регіону 8,2 млн грн, фізичні особи – 3,7 млн грн.

Найбільші суми туристичного збору забезпечили платники:

Бучанського району – 7,2 млн грн,

Бориспільського – 2 млн грн,

Вишгородського – 1 млн грн.

Як повідомлялося, за січень–жовтень 2021 року власники елітних автомобілів сплатили до місцевих бюджетів Київщини 9,5 млн грн транспортного податку.

До слова, за 9 місяців 2021 року до міського бюджету Києва надійшло 46,6 млн грн туристичного збору, що вже перевищило минулорічний збір на 34% або на 11,9 млн грн.

Київська обласна державна адміністрація ініціювала розробку бренду регіону. Експерти з Агенції туристичних ініціатив та студії дизайну White Studio Design працюють над цим. Проте долучитись до розробки проєкту може кожен охочий. Створення унікального бренду, айдентики та брендбуку Київської області сприятиме активній реалізації туристичного потенціалу. Серед ключового – формування репутації та позитивного іміджу регіону, зростання туристичної та інвестиційної привабливості громад, а також ріст внутрішнього та зовнішнього ринків туризму.