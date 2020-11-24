На виборах мера Черкас переміг чинний міський голова

Бондаренко обійшов свого опонента на 5 тисяч голосів

Перемогу у другому турі виборів мера Черкас здобув чинний міський голова Анатолій Бондаренко. Він обійшов свого опонента на 5 тисяч голосів.

Про це повідомляє громадянська мережа «Опора».

Повідомляється, що за даними протоколів дільничних виборчих комісій, Бондаренко підтримали 30 073 виборці (54,33%). За його опонента кандидат від «Голосу» Віктора Євпака проголосували 24 431 виборець (44,14%).

У другому турі місцевих виборів у Черкасах взяли участь 55 353 виборців, з них - 849 бюлетенів визнані недійсними.

Зазначимо, що й екзит-пол показав, що на виборах мера Черкас перемагає Бондаренко.

Нагадаємо, 22 листопада в Україні відбулися вибори мерів 11 великих міст.

Також призначено нову дату повторних виборів мера Борисполя. Вони відбудуться 17 січня 2021 року.

Крім того призначена дата повторних виборів у Броварах. Вони також відбудуться 17 січня 2021 року.



