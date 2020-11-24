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    На виборах мера Черкас переміг чинний міський голова

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    Міський голова Черкас Анатолій Бондаренко
    Фото: facebook Анатолія Бондаренка

    Бондаренко обійшов свого опонента на 5 тисяч голосів

    Перемогу у другому турі виборів мера Черкас здобув чинний міський голова Анатолій Бондаренко. Він обійшов свого опонента на 5 тисяч голосів.

    Про це повідомляє громадянська мережа «Опора».

    Повідомляється, що за даними протоколів дільничних виборчих комісій, Бондаренко підтримали 30 073 виборці (54,33%). За його опонента кандидат від «Голосу» Віктора Євпака проголосували 24 431 виборець (44,14%).

    У другому турі місцевих виборів у Черкасах взяли участь 55 353 виборців, з них - 849 бюлетенів визнані недійсними.

    2020-11-24_cherkasy_protocol

    Зазначимо, що й екзит-пол показав, що на виборах мера Черкас перемагає Бондаренко.

    Нагадаємо, 22 листопада в Україні відбулися вибори мерів 11 великих міст

    Також призначено нову дату повторних виборів мера Борисполя. Вони відбудуться 17 січня 2021 року.

    Крім того призначена дата повторних виборів у Броварах. Вони також відбудуться 17 січня 2021 року. 

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    Теги: вибори Черкаси мер
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