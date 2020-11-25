Місцеві вибори: голова тергромади потрапив до Книги рекордів України
Михайло Кулик визнаний рекордсменом, як чинний голова ОТГ, переобраний на посаду з найбільшим результатом
На Вінниччині голова Іванівської об’єднаної територіальної громади (ОТГ) Михайло Кулик встановив національний рекорд за результатом на місцевих виборах.
Про це повідомила Книга рекордів України у Facebook.
У вівторок цей рекорд в селі Іванів, яке є центром громади, зафіксували представники Книги. Кулик визнаний рекордсменом, як чинний голова ОТГ, переобраний на посаду з найбільшим результатом.
За нього віддали 91,7% голосів на виборах.
Михайлові Кулику 43 роки. На посаду голови Іванівської ОТГ(після адмінреформи – Хмільницького району), до складу якої входить п’ять населених пунктів, він обирається вдруге.
Нагадаємо, що перемогу у другому турі виборів мера Черкас здобув чинний міський голова Анатолій Бондаренко. Він обійшов свого опонента на 5 тисяч голосів.
До слова, 22 листопада в Україні відбулися вибори мерів 11 великих міст.
Також призначено нову дату повторних виборів мера Борисполя. Вони відбудуться 17 січня 2021 року.
Крім того призначена дата повторних виборів у Броварах. Вони також відбудуться 17 січня 2021 року.