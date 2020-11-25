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    Місцеві вибори: голова тергромади потрапив до Книги рекордів України

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    За рекордсмена&nbsp;Михайла Кулика віддали 91,7% голосів на виборах - Місцеві вибори: голова тергромади потрапив до Книги рекордів України
    За рекордсмена Михайла Кулика віддали 91,7% голосів на виборах

    Михайло Кулик визнаний рекордсменом, як чинний голова ОТГ, переобраний на посаду з найбільшим результатом

    На Вінниччині голова Іванівської об’єднаної територіальної громади (ОТГ) Михайло Кулик встановив національний рекорд за результатом на місцевих виборах.

    Про це повідомила Книга рекордів України у Facebook.

    У вівторок цей рекорд в селі Іванів, яке є центром громади, зафіксували представники Книги. Кулик визнаний рекордсменом, як чинний голова ОТГ, переобраний на посаду з найбільшим результатом.

    За нього віддали 91,7% голосів на виборах.

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    Місцеві вибори: голова тергромади потрапив до Книги рекордів України
    Місцеві вибори: голова тергромади потрапив до Книги рекордів України
    Місцеві вибори: голова тергромади потрапив до Книги рекордів України
    Місцеві вибори: голова тергромади потрапив до Книги рекордів України
    Місцеві вибори: голова тергромади потрапив до Книги рекордів України

    Михайлові Кулику 43 роки. На посаду голови Іванівської ОТГ(після адмінреформи – Хмільницького району), до складу якої входить п’ять населених пунктів, він обирається вдруге.

    Нагадаємо, що перемогу у другому турі виборів мера Черкас здобув чинний міський голова Анатолій Бондаренко. Він обійшов свого опонента на 5 тисяч голосів.

    До слова, 22 листопада в Україні відбулися вибори мерів 11 великих міст

    Також призначено нову дату повторних виборів мера Борисполя. Вони відбудуться 17 січня 2021 року.

    Крім того призначена дата повторних виборів у Броварах. Вони також відбудуться 17 січня 2021 року. 

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      Теги: вибори місцева влада рекорд об'єднані територіальні громади Вінниччина
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