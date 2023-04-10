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За тиждень електроенергія повернулась в майже 41 тисячу осель Донеччини, – ДТЕК

Христина Жиренко
glavcom.ua
За тиждень електроенергія повернулась в майже 41 тисячу осель Донеччини, – ДТЕК

«Ситуація на Донеччині продовжує бути найскладнішою в країні»

За 3-9 квітня енергетики повернули світло майже 41 тисячі в 44 населених пунктах, що лишилися без електропостачання через обстріли у Донецькій області. Це повідомили в компанії ДТЕК.

У Донецькій області щоденно продовжуються руйнування енергетичної інфраструктури. Щоденно енергетикам доводиться відновлювати мережі в умовах обстрілів.

«Ситуація на Донеччині продовжує бути найскладнішою в країні. Енергетики щоденно, попри обстріли та атаки, докладають всіх зусиль, аби повернути світло жителям цих областей. З початку повномасштабної війни енергетики відновили постачання світла в будинки 4,2 мільйонів родин Донецької області. В деякі будинки – вже десятки разів через регулярні та тривалі обстріли», - зазначив Олександр Фоменко, генеральний директор ДТЕК Мережі.

В компанії підкреслюють, що приступають до робіт відразу щойно отримують дозвіл та доступ до місця пошкодження від ЗСУ та ДСНС.

Теги: електроенергія енергетика Донеччина

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