Україна розпочала експорт електроенергії до двох країн – Міненерго
Наразі триває відновлення пошкодженої внаслідок ворожих обстрілів мережевої інфраструктури
Україна налагодила експорт електроенергії у Молдову та Польщу, наразі енергосистема працює з профіцитом генеруючої потужності. Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.
Як зазначається, зараз енергосистема з запасом забезпечує потреби споживачів по всій країні. «У невеликих обсягах здійснюється постачання електроенергії до Молдови та Польщі», – зазначили у відомстві.
За словами міністра, триває відновлення пошкодженої внаслідок ворожих обстрілів мережевої інфраструктури. Протягом останньої доби відновлено електропостачання 14 тис. абонентів у Донецькій області.
Нагадаємо, британська розвідка повідомила, що кампанія Росії зі знищення енергосистеми України минулої зими, швидше за все, провалилася.
Нещодавно глава «Укренерго» Володимир Кудрицький заявив, що дефіциту електроенергії в найближчі пів року в Україні не очікується.За даними «Укренерго», виробництва електроенергії наразі достатньо для покриття споживання. Також електроенергія імпортується в незначних обсягах.
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