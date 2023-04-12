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Україна розпочала експорт електроенергії до двох країн – Міненерго

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Україна розпочала експорт електроенергії до двох країн – Міненерго
Колаж 24 каналу

Наразі триває відновлення пошкодженої внаслідок ворожих обстрілів мережевої інфраструктури

Україна налагодила експорт електроенергії у Молдову та Польщу, наразі енергосистема працює з профіцитом генеруючої потужності. Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

Як зазначається, зараз енергосистема з запасом забезпечує потреби споживачів по всій країні. «У невеликих обсягах здійснюється постачання електроенергії до Молдови та Польщі», – зазначили у відомстві.

За словами міністра, триває відновлення пошкодженої внаслідок ворожих обстрілів мережевої інфраструктури. Протягом останньої доби відновлено електропостачання 14 тис. абонентів у Донецькій області.

Нагадаємо, британська розвідка повідомила, що кампанія Росії зі знищення енергосистеми України минулої зими, швидше за все, провалилася.

Нещодавно глава «Укренерго» Володимир Кудрицький заявив, що дефіциту електроенергії в найближчі пів року в Україні не очікується.За даними «Укренерго», виробництва електроенергії наразі достатньо для покриття споживання. Також електроенергія імпортується в незначних обсягах.

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Теги: Польща Молдова Укренерго Україна експорт електроенергія

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