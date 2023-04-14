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Українські експерти не підтримують адміністративне регулювання цін на електроенергію – опитування Центру Разумкова

Христина Жиренко
glavcom.ua
Українські експерти не підтримують адміністративне регулювання цін на електроенергію – опитування Центру Разумкова
фото з відкритих джерел

Більшість українських експертів не підтримують адміністративне регулювання цін на електроенергію – соцопитування

На думку опитаних «Центром Разумкова» експертів адміністративне регулювання цін на електроенергію не сприяє залученню необхідних інвестицій для розвитку енергосистеми. Про це йдеться в результатах соцопитування, проведеного «Центром Разумкова».

Як зазначається, більшість опитаних експертів не схвалює адміністративне регулювання цін на ринку електричної енергії (56%) для населення та промисловості, оскільки це не сприятиме залученню необхідних інвестицій для забезпечення надійності й розвитку енергетичної інфраструктури України.

Експертне опитування проводилося соціологічною службою «Центру Разумкова» з 26 лютого по 15 березня цього року. Були опитані експерти дослідницьких наукових установ та організацій, викладачі вишів, фахівці з питань енергетики в обласних, міських адміністраціях, працівники апарату Уряду, Офісу Президента.

Раніше в державній компанії «Центренерго» заявили, що для забезпечення стабільного проходження наступного опалювального сезону потрібно підняти рівень цінових обмежень на ринку електроенергії та в найкоротші строки збільшувати видобування державними вуглевидобувними підприємствами.

Теги: Центренерго енергетика електроенергія

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Бізнес

Українські експерти не підтримують адміністративне регулювання цін на електроенергію – опитування Центру Разумкова
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