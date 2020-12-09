На Київщині викрито шахраїв, що викрадали поштові відправлення (фото)

В інтернет-магазинах шахраї замовляли мобільні телефони а при отриманні на пошті замінювали їх на макети

Поліцейські Київщини викрили шахраїв, які здійснювали махінації з поштовими відправленнями як у Київській області, так і в інших регіонах України.

Своїми діями зловмисники завдали збитків на суму понад 450 тисяч гривень. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Злочинну діяльність шахраїв викрили та задокументували оперативники Васильківського відділу поліції. Під час чергової афери правоохоронці затримали зловмисників в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Встановлено, що 34-річна жінка замовила у мережі інтернет мобільний телефон, а коли його доставили до відділення пошти у місті Васильків – за підробленими документами отримала замовлення та скористалась послугою огляду товару. Допоки її 26-річний подільник відволікав працівників відділення, жінка підмінила коробку з дороговартісним телефоном на макет. Після цього зловмисниця повідомила, що на її платіжній картці відсутні кошти, а тому товар вона змушена повернути.

Під час невідкладних слідчих дій поліцейські вилучили низку речових доказів, їх направили на проведення відповідних експертиз.

Наразі слідчі за процесуальним керівництвом місцевої прокуратури повідомили жінці про підозру за ч. 3 ст. 190 (Шахрайство), ч. 4 ст. 358 (Підроблення документів), та ч. 3 ст. 15 (Замах на кримінальне правопорушення), ч. 3 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Також повідомлено про підозру і її напарнику за ч. 5 ст. 27, ч.3 ст.190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України.

За скоєне їм загрожує ув’язнення на строк від трьох до восьми років.

Суд обрав фігурантам запобіжний захід – тримання під вартою.

Як повідомлялося, поштовий оператор «Укрпошта» попереджає про нову схему крадіжки грошей. Шахраї здійснюють крадіжку через e–mail розсилку від імені компанії.