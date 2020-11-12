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    Смертельне ДТП на Київщині: Audi врізалась у стовп і загорілась (фото)

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    Рятувальники ліквідували загорання автомобіля - Смертельне ДТП на Київщині: Audi врізалась у стовп і загорілась (фото)
    Рятувальники ліквідували загорання автомобіля
    Фото: ДСНС

    У ДТП загинув водій і травмовано двоє пасажирів автівки

    У ніч на четвер, 12 листопада, у місті Бородянка на Київщині сталася дорожньо-транспортна пригода. Повідомлення про ДТП надійшло до оперативно-диспетчерської служби Бородянського району о 01:53.

    Про це інформує пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

    На місці рятувальники з’ясували, що водій легкового автомобіля Audi, не впоравшись з керуванням, з’їхав на узбіччя дороги і, протаранивши паркан, зіткнувся з бетонною електроопорою. У результаті цього відбулось загорання автомобіля.

    Водій автомобіля загинув на місці, а двоє його пасажирів з травмами різного ступеня тяжкості були госпіталізовані каретою швидкої медичної допомоги до лікувального закладу.

    Рятувальники ліквідували загорання автомобіля о 02:26.

    Для проведення робіт залучалась одна одиниця спеціальної техніки та 5 чоловік особового складу ДСНС.

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    Смертельне ДТП на Київщині: Audi врізалась у стовп і загорілась (фото)
    Смертельне ДТП на Київщині: Audi врізалась у стовп і загорілась (фото)

    Причина аварії на даний момент встановлюється.

    Нагадаємо, 10 листопада сталося смертельне ДТП на 64 км автодороги Київ – Одеса. На трасі відбулось ДТП за участі трьох автомобілів: Lada, Nissan і Mitsubishi. Внаслідок зіткнення виникло загорання автомобіля.

    Рятувальниками було вилучено тіла двох загиблих із автомобіля Lada та деблоковано двох постраждалих з автомобіля Nissan і передано працівникам екстреної медичної допомоги.

    ДТП ДСНС смерть водій Київщина автомобіль рятувальники
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