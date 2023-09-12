На Київщині введено карантин через спалах африканської чуми

Африканська чума свиней – висококонтагіозна вірусна хвороба свиней, яка проявляється гарячкою, синюшністю (ціанозом) шкіри та поширеними крововиливами (геморрагіями) внутрішніх органів. Недуга належить до списку A згідно з Міжнародною класифікацією заразних хвороб тварин. Для людини африканська чума свиней – безпечна.

У природних умовах на африканську чуму свиней можуть занедужати як свійські, так і дикі свині будь-якого віку. Джерелом збудника інфекції є хворі тварини та вірусоносії. Здорові свині заражаються при спільному утриманні їх з інфікованими вірусоносіями. Збудник передається через корм, пасовища, транспортні засоби забруднені випорожненнями хворих тварин. Використання для корму незнезаражених харчових відходів також сприяє поширенню хвороби. Механічними переносниками вірусу можуть бути птахи, люди, домашні та дикі тварини (зокрема, гризуни), нашкірні паразити (деякі види кліщів, зоофільні мухи, воші), які контактували з хворими свинями та трупами тварин.

Осередками вірусу в природі є африканські дикі свині та кліщі роду орнітодорос. Залежно від кількості збудників, які потрапили в організм тварини, а також від її стану та перебігу хвороби інкубаційний період триває від 2 до 6 діб. Перебіг хвороби ділять на блискавичний, гострий, підгострий, рідше хронічний.

При блискавичному перебігу тварини гинуть без будь-яких ознак; при гострому – у тварин підвищується температура тіла до 40,5-42,0°C, спостерігається ядуха, кашель, з’являються напади блювання, парези та параліч задніх кінцівок. Спостерігаються серозні або слизово-гнійні виділення з носа та очей, інколи кров’яний пронос, частіше закреп.

Хворі тварини здебільшого лежать, зарившись в підстилку, в’яло піднімаються, пересуваються та швидко втомлюються. Вони мають слабкість у задніх кінцівках, хитку ходу, голова опущена, хвіст випрямлений, посилена спрага. Шкіра на внутрішній поверхні стегон, на животі, шиї, біля основи вух вкрита червонувато-фіолетовими плямами. При натисканні вони не біліють (різко виражений ціаноз шкіри). На ніжних ділянках шкіри можуть з’являтися гнояки (пустули), згодом на їх місці утворюються струпи та виразки. У поросних хворих свиноматок відбуваються викидні (абортація). Смертність, залежно від перебігу, може бути від 50% до 100%. Тварини які перехворіли і вижили, залишаються пожиттєвими вірусоносіями.

Ефективних засобів профілактики африканської чуми свиней на даний час не знайдено, лікувати тварин заборонено. У випадку виявлення вогнища інфекції практикується поголівне знищення свиней безкровним методом, а також ліквідація всіх тварин у радіусі 10 кілометрів від нього. Хворих свиней та тих, які контактували з хворими тваринами, забивають. Трупи свиней спалюють.

У господарстві, в якому виявлено африканську чуму, запроваджують карантин із зоною захисту (зона на території, яка безпосередньо межує з епізоотичним вогнищем радіусом), не менше 3 км, але не більше 10 км і зоною спостереження (нагляду) – територією радіусом до 10 км від зовнішніх меж зони захисту. Усіх тварин забивають.

Трупи, залишки кормів, допоміжний малоцінний реманент спалюють. Попіл змішують з вапном та закопують. Приміщення та територію ферм дезинфікують гарячим 3% розчином їдкого натра, 2% розчином формальдегіда.

На відстані 10 кілометрів від небезпечного пункту все поголів’я свиней знищують, а м’ясо переробляють на консерви. Карантин знімають через 6 місяців після останнього зафіксованого випадку загибелі тварин, а розводити свиней на даній території дозволяється не раніш, ніж через рік після відміни карантину.

Для людей вірус африканської чуми свиней є безпечним. Не зафіксовано випадків зараження людей цим вірусом. Але АЧС послаблює імунну систему людини і може стати збудником інших хвороб в організмі людини.

Після виявлення вірусу карантин встановлюється, передовсім, для того, щоб заражене м’ясо не потрапило на корм здоровим тваринам. Жорсткі обмеження на торгівлю м’ясною продукцією накладаються для того, щоб м’ясо не виходило з карантинного району. Заражене м’ясо можна вживати тільки на ранніх стадіях. Коли з’явились перші ознаки ураження (темні плями, крововиливи), м’ясо не можна їсти. Його потрібно спалювати.