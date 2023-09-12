Головна Київ Новини
search button user button menu button

На Київщині введено карантин через спалах африканської чуми

Станіслав Груздєв
glavcom.ua
На Київщині введено карантин через спалах африканської чуми
У Київській області встановлено 40-денні карантинні обмеження
фото з відкритих джерел

На території Обухівського району зафіксовано спалах африканської чуми

На Київщині – спалах африканської чуми свиней. На території спалаху вогнища захворювання введені карантинні заходи. Про це повідомляє пресслужба Української громади.

«5 вересня 2023 року, в селі Стайки Ржищівської міської територіальної громади, в особистому сільському господарстві підтвердився спалах захворювання свиней на особливо небезпечну хворобу тварин – Африканську чуму свиней», – йдеться у повідомленні.

Місцевою владою було організовано заходи щодо ліквідації епізоотичного вогнища хвороби. Під час заходів було проведено безкровне знищення та спалювання семи голів свиней різного віку. Також на територіях безпосереднього спалаху вогнища захворювання, а також та територіях, що увійшли до зони захисту та зони нагляду встановлено 40-денні карантинні обмеження з моменту ліквідації вогнища захворювання.

Згідно з рішенням Обухівської районної Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії, у межах Української міської територіальної громади до зони захисту віднесена територія мисливських угідь ТОВ «Трипільський мисливець». До зони нагляду віднесені території: мисливські угіддя ТОВ «Трипільський мисливець», свиногосподарства ФГ «Ніна» та населені пункти громади: село Верем’я, село Жуківці, село Трипілля, село Халеп’я, село Витачів.

В зоні нагляду визначено проведення попереджувальних заходів та встановлюються певні карантинні обмеження і заборони:

  • проводиться облік усього свинопоголів’я в господарствах усіх форм власності з наступним посиленням спостереження за тваринами;
  • встановлюється заборона торгівлі на ринках живими свинями та продуктами із них, крім отриманих на забійних та переробних підприємствах, які мають експлуатаційних
    дозвіл, за наявності супровідних документів.

Африканська чума свиней – висококонтагіозна вірусна хвороба свиней, яка проявляється гарячкою, синюшністю (ціанозом) шкіри та поширеними крововиливами (геморрагіями) внутрішніх органів. Недуга належить до списку A згідно з Міжнародною класифікацією заразних хвороб тварин. Для людини африканська чума свиней – безпечна.

У природних умовах на африканську чуму свиней можуть занедужати як свійські, так і дикі свині будь-якого віку. Джерелом збудника інфекції є хворі тварини та вірусоносії. Здорові свині заражаються при спільному утриманні їх з інфікованими вірусоносіями. Збудник передається через корм, пасовища, транспортні засоби забруднені випорожненнями хворих тварин. Використання для корму незнезаражених харчових відходів також сприяє поширенню хвороби. Механічними переносниками вірусу можуть бути птахи, люди, домашні та дикі тварини (зокрема, гризуни), нашкірні паразити (деякі види кліщів, зоофільні мухи, воші), які контактували з хворими свинями та трупами тварин.

Осередками вірусу в природі є африканські дикі свині та кліщі роду орнітодорос. Залежно від кількості збудників, які потрапили в організм тварини, а також від її стану та перебігу хвороби інкубаційний період триває від 2 до 6 діб. Перебіг хвороби ділять на блискавичний, гострий, підгострий, рідше хронічний.

При блискавичному перебігу тварини гинуть без будь-яких ознак; при гострому – у тварин підвищується температура тіла до 40,5-42,0°C, спостерігається ядуха, кашель, з’являються напади блювання, парези та параліч задніх кінцівок. Спостерігаються серозні або слизово-гнійні виділення з носа та очей, інколи кров’яний пронос, частіше закреп.

Хворі тварини здебільшого лежать, зарившись в підстилку, в’яло піднімаються, пересуваються та швидко втомлюються. Вони мають слабкість у задніх кінцівках, хитку ходу, голова опущена, хвіст випрямлений, посилена спрага. Шкіра на внутрішній поверхні стегон, на животі, шиї, біля основи вух вкрита червонувато-фіолетовими плямами. При натисканні вони не біліють (різко виражений ціаноз шкіри). На ніжних ділянках шкіри можуть з’являтися гнояки (пустули), згодом на їх місці утворюються струпи та виразки. У поросних хворих свиноматок відбуваються викидні (абортація). Смертність, залежно від перебігу, може бути від 50% до 100%. Тварини які перехворіли і вижили, залишаються пожиттєвими вірусоносіями.

Ефективних засобів профілактики африканської чуми свиней на даний час не знайдено, лікувати тварин заборонено. У випадку виявлення вогнища інфекції практикується поголівне знищення свиней безкровним методом, а також ліквідація всіх тварин у радіусі 10 кілометрів від нього. Хворих свиней та тих, які контактували з хворими тваринами, забивають. Трупи свиней спалюють.

У господарстві, в якому виявлено африканську чуму, запроваджують карантин із зоною захисту (зона на території, яка безпосередньо межує з епізоотичним вогнищем радіусом), не менше 3 км, але не більше 10 км і зоною спостереження (нагляду) – територією радіусом до 10 км від зовнішніх меж зони захисту. Усіх тварин забивають.
Трупи, залишки кормів, допоміжний малоцінний реманент спалюють. Попіл змішують з вапном та закопують. Приміщення та територію ферм дезинфікують гарячим 3% розчином їдкого натра, 2% розчином формальдегіда.

На відстані 10 кілометрів від небезпечного пункту все поголів’я свиней знищують, а м’ясо переробляють на консерви. Карантин знімають через 6 місяців після останнього зафіксованого випадку загибелі тварин, а розводити свиней на даній території дозволяється не раніш, ніж через рік після відміни карантину.

Для людей вірус африканської чуми свиней є безпечним. Не зафіксовано випадків зараження людей цим вірусом. Але АЧС послаблює імунну систему людини і може стати збудником інших хвороб в організмі людини.

Після виявлення вірусу карантин встановлюється, передовсім, для того, щоб заражене м’ясо не потрапило на корм здоровим тваринам. Жорсткі обмеження на торгівлю м’ясною продукцією накладаються для того, щоб м’ясо не виходило з карантинного району. Заражене м’ясо можна вживати тільки на ранніх стадіях. Коли з’явились перші ознаки ураження (темні плями, крововиливи), м’ясо не можна їсти. Його потрібно спалювати.

Теги: тварини свині хвороби карантин вірус

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

В одній із лікарень Дніпра після операції помер 11-річний хлопчик
МОЗ назвало причину смерті 11-річного хлопчика в лікарні Дніпра після операції
13 серпня, 11:48
Лікарі успішно провели трансплантацію нирки від тварини людині
Генетично модифіковані нирки свині успішно пересадили людині
20 серпня, 11:22
Новий штам вірусу вже крокує світом
Світом шириться новий дуже заразний вірус Covid-19, названо симптоми
20 серпня, 18:38
Першою дитиною в Україні, яка розпочала лікування унікальним препаратом, стала восьмирічна Аліна
Україна почала лікувати пацієнтів із рідкісною хворобою
22 серпня, 16:17
Фіняндія хоче убезпечити себе від зарази з боку Росії
Фінляндія розкидає на кордоні з Росією вакцину від сказу
8 вересня, 16:40
Педикульоз у Росії набуває загрозливих масштабів
Росіян після початку війни почала косити неприємна хвороба
1 вересня, 08:01
Експерти назвали три продукти для покращення роботи мозку
Експерти назвали три продукти для покращення роботи мозку
9 вересня, 12:25
Хто не підлягає мобілізації за станом здоров'я (повний список)
Хто не підлягає мобілізації за станом здоров'я (повний список)
Сьогодні, 13:33
Неочікувано рано біля станції «Академік Вернадський» з’явився пінгвін
Біля станції «Академік Вернадський» з’явився неочікуваний гість (відео)
10 вересня, 12:56

Новини

На Київщині введено карантин через спалах африканської чуми
На Київщині введено карантин через спалах африканської чуми
Киян і гостей міста запрошують відвідати безоплатні екскурсії
Киян і гостей міста запрошують відвідати безоплатні екскурсії
У столичній підземці підрахували, скільки за тиждень перевезено пільговиків
У столичній підземці підрахували, скільки за тиждень перевезено пільговиків
Світ казкових героїв. У центрі Києва відкриється масштабна виставка квітів
Світ казкових героїв. У центрі Києва відкриється масштабна виставка квітів
У Києві введуть обмеження на в'їзд великогабаритного транспорту: названо причину
У Києві введуть обмеження на в'їзд великогабаритного транспорту: названо причину
На столичній Оболоні чоловік поранив поліцейського
На столичній Оболоні чоловік поранив поліцейського

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
16K
Перелякані пасажири і літак посеред поля: перші кадри після аварії в РФ
11K
Пентагон відреагував на чутки про можливе надання Україні ракет Atacms
8433
Німеччина порахувала, скільки прийняла українських біженців
8404
Назвав окупантів «своїми» і відмовився їх знищувати. Суд оцінив витівку ухилянта
7121
«Все лучшее – детям!». Як сини Петра Симоненка ховають майно Компартії від держави
6965
12 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Українські воїни просунулися південніше Роботиного – Генштаб
Сьогодні, 07:10
Тепло, місцями дощі з грозами: прогноз погоди на 12 вересня
Сьогодні, 05:22
12 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:04
Дії ООН щодо Зернової угоди заохочують РФ до продовження війни – Подоляк
Вчора, 14:44
Українські сили витісняють окупантів на Донеччині: Генштаб назвав район
Вчора, 07:13
Тепло та без опадів: прогноз погоди на 11 вересня
Вчора, 04:59

Прес-релізи

Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
5 вересня, 13:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту