МОЗ назвало причину смерті 11-річного хлопчика в лікарні Дніпра після операції

Наразі триває розслідування неналежного виконання професійних обов'язків медичними працівниками

В результаті неякісного медичного препарату, який викликав тяжку побічну реакцію, в одній з лікарень Дніпра помер 11-річний хлопчик після проведеної операції. Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

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Зазначається, що пацієнти, які отримали цей медпрепарат для внутрішньовенного наркозу під час хірургічних втручань, отримали тяжку побічну реакцію.

«На партію підозрюваних у побічній дії препаратів накладено карантин та вилучено з обігу в медзакладі. Також Держлікслужба проводить власне розслідування, за результатами якого прийматиме відповідні управлінські рішення», - йдеться у повідомленні.

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У МОЗ стверджують, що медичні препарати лікарня закуповувала самостійно, а не отримувала через централізовані закупівлі.

Постраждалих пацієнтів перевезли до інших медичних закладів, де надається необхідна медична допомога. На цей момент відомо про 11 осіб, які постраждали – серед них 5 дорослих і 6 дітей.

«5 дітей було госпіталізовано в Дніпропетровську обласну клінічну лікарню. Їх стан оцінюється як середньої важкості. 5 дорослих пацієнтів було доставлено до Дніпропетровської обласної клінічної лікарні імені Мечникова. Стан двох з них є важким. Лікарі продовжують боротися за їхнє життя», - вказано у відомстві.

Раніше повідомлялося, що українські лікарі провели унікальну операцію з видалення пухлини з мозку, під час якої пацієнтка перебувала при тямі.

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Нагадаємо, що фахівці Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит» провели пересадки двох нирок і печінки своїм маленьким пацієнтам. Донором став чотирирічний хлопчик із Рівного, якому діагностували смерть мозку.