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МОЗ назвало причину смерті 11-річного хлопчика в лікарні Дніпра після операції

Діана Гасюк
glavcom.ua
МОЗ назвало причину смерті 11-річного хлопчика в лікарні Дніпра після операції
В одній із лікарень Дніпра після операції помер 11-річний хлопчик
фото з відкритих джерел

Наразі триває розслідування неналежного виконання професійних обов'язків медичними працівниками

В результаті неякісного медичного препарату, який викликав тяжку побічну реакцію, в одній з лікарень Дніпра помер 11-річний хлопчик після проведеної операції. Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

Зазначається, що пацієнти, які отримали цей медпрепарат для внутрішньовенного наркозу під час хірургічних втручань, отримали тяжку побічну реакцію.

«На партію підозрюваних у побічній дії препаратів накладено карантин та вилучено з обігу в медзакладі. Також Держлікслужба проводить власне розслідування, за результатами якого прийматиме відповідні управлінські рішення», - йдеться у повідомленні. 

У МОЗ стверджують, що медичні препарати лікарня закуповувала самостійно, а не отримувала через централізовані закупівлі.

Постраждалих пацієнтів перевезли до інших медичних закладів, де надається необхідна медична допомога. На цей момент відомо про 11 осіб, які постраждали – серед них 5 дорослих і 6 дітей.

«5 дітей було госпіталізовано в Дніпропетровську обласну клінічну лікарню. Їх стан оцінюється як середньої важкості. 5 дорослих пацієнтів було доставлено до Дніпропетровської обласної клінічної лікарні імені Мечникова. Стан двох з них є важким. Лікарі продовжують боротися за їхнє життя», - вказано у відомстві.

Раніше повідомлялося, що українські лікарі провели унікальну операцію з видалення пухлини з мозку, під час якої пацієнтка перебувала при тямі. 

Нагадаємо, що фахівці Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит» провели пересадки двох нирок і печінки своїм маленьким пацієнтам. Донором став чотирирічний хлопчик із Рівного, якому діагностували смерть мозку. 

Теги: смерть розслідування Охматдит карантин медичні препарати

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