Світом шириться новий дуже заразний вірус Covid-19, названо симптоми

EG.5 може спричинити зростання захворюваності та стати домінуючим у деяких країнах

Новий варіант Covid-19 під назвою EG.5 шириться світом, зокрема, Сполученими Штатами. Там зростає кількість випадків захворювання та госпіталізації. Про це повідомляють представники охорони здоров’я, пише yahoo.

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Згідно з даними Центрів з контролю та профілактики захворювань США, зараз на EG.5 припадає найбільша частка заражень Covid-19 у країні, більше, ніж на будь-який інший варіант.

EG.5 є підваріантом штаму Omicron і «нащадком сублінії XBB», що означає, що він пов’язаний з попередніми домінуючими штамами, які циркулювали торік.

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За останніми даними CDC, EG.5 становив приблизно 20,6% нових випадків Covid протягом двотижневого періоду, що закінчився 18 серпня. Після EG.5 наступним за поширеністю підваріантом був ще один нащадок омікрона XBB, FL.1.5. 1, на який припадало 13,3% випадків, і XBB.1.16 (також званий «Arcturus»), який становив 10,7% випадків.

9 серпня Всесвітня організація охорони здоров’я вирішила віднести EG.5 до «варіанту, що представляє інтерес». Згідно з останніми даними ВООЗ, EG.5 і XBB.1.16 зараз є найпоширенішими штамами Covid-19 у всьому світі.

За останній місяць у США також спостерігалося зростання кількості інфекцій і госпіталізацій. Згідно з аналізом NBC News, протягом останніх двох тижнів кількість середньодобових госпіталізацій через Covid-19 зросла на 20,2%.

Із квітня 2023 року кількість госпіталізацій через Covid-19 не була такою високою, як на початку серпня. Тим не менш, згідно з даними CDC, рівень смертності від Covid-19 усе ще знижується щотижня.

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Новий підваріант, який деякі експерти охрестили в соціальних мережах «Еріс», почав поширюватися в США на початку весни 2023-го. У липні EG.5 швидко випередив переважаючі субваріанти омікрона XBB, які спричинили найбільшу частку випадків у країні.

Багатьох цікавить, чи є підваріант EG.5 більш трансмісивним чи важким, і чи викликає він інші симптоми.

Що таке EG.5

Відповідно до звіту ВООЗ про оцінку ризику, EG.5 є нащадком XBB.1.9.2 із додатковою мутацією в білку шипа.

«Коли ми дивимося на його послідовність, EG.5 дійсно схожий на інші варіанти вірусу, які циркулюють прямо зараз, з кількома невеликими змінами», — розповідає лікар Ендрю Пекош, вірусолог з Університету Джона Хопкінса.

ВООЗ додала EG. 5 до свого списку варіантів, які підлягають моніторингу, 19 липня 2023 року, але вперше цей варіант був виявлений у лютому 2023 року.

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«Учені знали про цей варіант, і він також був присутній в інших країнах», – каже Пекош.

На даний момент EG.5 зареєстровано в 51 країні, і спостерігається постійне зростання поширеності в усьому світі – за даними ВООЗ, більшість послідовностей походять із Китаю, за яким йдуть США, Південна Корея, Японія та Канада.

ВООЗ вважає ризик для громадського здоров’я, який представляє EG.5, «низьким» і подібним до ризику XBB.1.16 та інших цікавих варіантів.

Варіант EG.5 дуже схожий на інші варіанти омікрон, а це означає, що він дуже заразний, розповідає лікар-інфекціоніст і професор Єльської школи громадської охорони здоров’я Альберт Ко.

Проте, EG.5, ймовірно, є більш трансмісивним, ніж інші варіанти вірусу, розповідає лікар Шерон Нахман, керівник відділу дитячих інфекційних захворювань у дитячій лікарні Стоні Брук.

«Якби він був однаково переданий, ми б не побачили, що він набирає сили в кількості порівняно з деякими іншими варіантами», – каже Нахман, додаючи, що EG.5 швидко витіснив інші варіанти вірусу в США, які домінували над літо.

Чому саме EG.5 є більш трансмісивним, поки невідомо, каже Ко.

«Незалежно від того, чи він уникає популяційного імунітету, чи він має якийсь внутрішній фактор, який полегшує його передачу від однієї людини до іншої... це важко відокремити», – додає він.

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Згідно з даними ВООЗ, EG.5 має підвищені імунологічні властивості порівняно з іншими варіантами.

«EG.5 може спричинити зростання захворюваності та стати домінуючим у деяких країнах або навіть у всьому світі», – ідеться у звіті ВООЗ.

Однак Пекош зазначає, що варіант EG.5 може бути не єдиною причиною літнього зростання в США.

«Коли у вас з’являються нові варіанти та випадки поповзають, завжди виникає занепокоєння щодо того, чи може цей варіант спричинити зростання. Наразі не схоже, що лише цей варіант сприяє збільшенню кількості випадків (у США)... існує ще багато інших варіантів, які спільно циркулюють», – каже Пекош.

За оцінками CDC, на EG.5 припадало близько 17% випадків COVID-19 у США протягом двотижневого періоду, що закінчився 3 серпня. Наступними за поширеністю після EG.5 були варіанти XBB.1.16, XBB. .2.3 і XBB.1.5, на які припадає 15%, 11% і 10% випадків відповідно.

«Ми стежимо за (EG.5) через зростання кількості випадків, але не схоже, що в цьому варіанті є щось особливо тривожне», – каже Пекош.

Необхідно більше даних, щоб зрозуміти, як передається EG.5.

Симптоми нового COVID Eris

Наразі недостатньо клінічних даних про найпоширеніші симптоми EG.5.

«Зараз немає жодних змін у симптомах EG.5», – каже Пекош.

Поки що симптоми EG.5 дуже схожі на стандартні симптоми омікрону. До них належать:

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кашель;

біль у горлі;

нежить;

чхання;

постійна втома;

головний біль,

м'язові болі;

змінений нюх.

«Усе це може прогресувати до значного утрудненого дихання, коли інфекція поширюється у ваші легені», – каже Пекош.

Певні групи людей піддаються більшому ризику розвитку важких захворювань або ускладнень, включаючи жінок та чоловіків старше 65 років і тих, хто має ослаблений імунітет або має основні захворювання.

Чи можуть тести на Covid-19 виявити EG.5?

Усі тести на Covid-19, включаючи ПЛР-тести, які виконує медичний працівник, і експрес-тести на антиген в домашніх умовах, які продаються без рецепта, мають виявляти EG.5.

Експерти наголошують на важливості проходження тестування в умовах зростання випадків Covid-19, особливо восени, коли циркулюють віруси, що викликають подібні симптоми (наприклад, грип та RSV).

«Якщо ви входите в одну з груп високого ризику важкої форми COVID-19, вам справді не варто зволікати з проходженням тесту», – кажуть фахівці.

За їхніми словами, раннє виявлення та лікування є ключовими у терапії Covid-19. Противірусні препарати проти коронавірусу, такі як Paxlovid, ефективні й проти EG.5 та інших варіантів, але вони найкраще діють, якщо їх прийняти на ранніх стадіях.

Щодо України, то станом на 8 серпня 2023 року на території держави циркулює близько 14 різних штамів коронавірусу (Covid-19).

Нагадаємо, за 28 днів (з 17 липня по 13 серпня 2023 року) у шести регіонах Всесвітньою організацією здоров’я було зареєстровано понад 1,4 млн нових випадків захворювання на Covid-19, що на 63% більше у порівнянні з попередніми 28 днями.